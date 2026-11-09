Ідеальний образ на щодень та Новий рік: 6 трендових кофтинок і блуз для зими

Навіть у морозну пору року можна зберігати жіночність та елегантність, доповнюючи повсякденні луки легкими кофтинками та витонченими блузами. Vogue Arabia зазначає, що у своїх свіжих колекціях світові дизайнери перетворили звичний верх на головний акцент образу, який однаково пасуватиме до робочих буднів і святкових вечірок. Вдало підібрані аксесуари та правильний низ допоможуть миттєво адаптувати будь-яку з цих моделей до новорічної ночі.

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Серед ключових фасонів сезону стилісти виділяють шість виразних рішень:

Висока горловина. Скульптурні та драповані коміри, як у Ralph Lauren та Givenchy, позбавляють потреби підбирати масивні прикраси. Такий крій додає образу стриманої шляхетності на роботі та стає вишуканою базою під жакет на свято.

Блузка з високим коміром на зиму / Фото з Pinterest

Виразна баска. Моделі з приталеним силуетом та об'ємною нижньою частиною знову повернулися на подіуми. Alexander McQueen та Dior поєднують баску з корсетними вставками та текстурними тканинами, майстерно підкреслюючи талію.

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Блузка з баскою та мереживом / Фото з Pinterest

Романтичні рюші. Каскади ніжних воланів від Alberta Ferretti або делікатне мереживо Sandy Liang додають до гардероба відчуття легкості. У будні таку блузку можна носити з прямим денімом, а для святкового вечора обрати атласну спідницю довжини максі.

Блузки з рюшами знову в моді / Фото з Pinterest

Прозорі тканини. Schiaparelli та Elie Saab пропонують не ховати фігуру за щільними шарами вовни, а обирати невагомі фактури винного чи шампанського відтінків. Для повсякденного виходу такий верх гармонійно поєднується зі структурованим блейзером, а на новорічній вечірці така блуза матиме самодостатній й сміливий вигляд.

Що одягнути на Новий рік 2027 / Фото з Pinterest

Акцентні рукави. Об'ємні ліхтарики, як у Chloé, або скульптурні форми від Viktor & Rolf роблять будь-який базовий комплект урочистим. Це найпростіший спосіб створити ефектний вихід без тривалих стилістичних роздумів.

Блузка з рукавами-ліхтариками / Фото з Pinterest

Банти біля шиї. Забудьте про нудні офісні сорочки – бренд Sacai представив гіперболізовані банти, а Khaite поєднав їх з ілюстрованим шифоном. Зав'язані недбало або зібрані в строгий вузол, вони миттєво надають образу паризького шику.

Блузка з бантом / Фото з Pinterest

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