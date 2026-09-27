Сандра Буллок довела, що ця проста деталь гардероба може стати основою елегантного образу
Американська акторка Сандра Буллок полюбляє показувати прості та водночас елегантні образи, які можна сміливо копіювати та переосмислювати. Нещодавнім виходом в люди Сандра довела, що простий сірий светр може стати класною основою для стриманого та стильного аутфіту.
Нью-йоркський образ зірки складався з базового сірого светра з V-образним вирізом, вільних чорних штанів та сітчастого взуття без п'ятки. Образ Сандра доповнила сумкою-тоут від The Row.
На перший погляд, може здатися, що у цьому образі немає нічого видатного. Проте така лаконічність та стриманість якраз і є сама по собі яскравим вираженням гарного смаку. В образі немає нічого зайвого, але заразом він може стати основою для більш яскравих виходів.
Сандра Буллок у сірому светрі та чорних штанах: дивіться фото
Наприклад, до нього можна додати яскраву та модну цього сезону хустку, додати капелюшок чи окуляри у яскравій оправі, замінити чорну сумку на аксесуар кольору бургунді чи насиченого зеленого і він вже заграє новими фарбами.
З чим носити сіру кофту та чорні штани восени / Фото з Pinterest
Такий аутфіт чудово працює як універсальна база для прохолодної погоди, адже до нього легко підібрати будь-який верхній одяг. Сюди ідеально пасуватиме класичний двобортний тренч, вільне пальто максі в бежевому, графітовому чи глибокому шоколадному відтінку або ж об'ємний бомбер для більш розслабленого міського настрою.
З чим носити бежевий тренч восени / Фото Charmed by Camille
А якщо погода вимагає змінити легкі сітчасті мюлі на щось тепліше, цей же комплект буде мати бездоганний вигляд з грубими лоферами, мінімалістичними кедами чи високими чоботами, які ховатимуться під широкими штанинами.
Стильно та яскраво носити сірий колір восени цілком можливо. Раніше 24 Канал розповідав, з чим поєднувати речі та аксесуари сірого кольору, щоб мати стильний та цікавий вигляд.