Нью-йоркський образ зірки складався з базового сірого светра з V-образним вирізом, вільних чорних штанів та сітчастого взуття без п'ятки. Образ Сандра доповнила сумкою-тоут від The Row.

На перший погляд, може здатися, що у цьому образі немає нічого видатного. Проте така лаконічність та стриманість якраз і є сама по собі яскравим вираженням гарного смаку. В образі немає нічого зайвого, але заразом він може стати основою для більш яскравих виходів.

Сандра Буллок у сірому светрі та чорних штанах: дивіться фото

Наприклад, до нього можна додати яскраву та модну цього сезону хустку, додати капелюшок чи окуляри у яскравій оправі, замінити чорну сумку на аксесуар кольору бургунді чи насиченого зеленого і він вже заграє новими фарбами.



З чим носити сіру кофту та чорні штани восени / Фото з Pinterest

Такий аутфіт чудово працює як універсальна база для прохолодної погоди, адже до нього легко підібрати будь-який верхній одяг. Сюди ідеально пасуватиме класичний двобортний тренч, вільне пальто максі в бежевому, графітовому чи глибокому шоколадному відтінку або ж об'ємний бомбер для більш розслабленого міського настрою.



З чим носити бежевий тренч восени / Фото Charmed by Camille

А якщо погода вимагає змінити легкі сітчасті мюлі на щось тепліше, цей же комплект буде мати бездоганний вигляд з грубими лоферами, мінімалістичними кедами чи високими чоботами, які ховатимуться під широкими штанинами.

Стильно та яскраво носити сірий колір восени цілком можливо. Раніше 24 Канал розповідав, з чим поєднувати речі та аксесуари сірого кольору, щоб мати стильний та цікавий вигляд.