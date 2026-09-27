Нью-йоркский образ звезды состоял из базового серого свитера с V-образным вырезом, свободных черных штанов и сетчатой обуви без каблука. Сандра дополнила образ сумкой-тоут от The Row.

На первый взгляд может показаться, что в этом образе нет ничего выдающегося. Однако такая лаконичность и сдержанность как раз и являются ярким проявлением хорошего вкуса. В образе нет ничего лишнего, но в то же время он может стать основой для более ярких выходов.

Сандра Буллок в сером свитере и черных штанах: смотрите фото

Например, к нему можно добавить яркий и модный в этом сезоне платок, надеть шляпку или очки в яркой оправе, заменить черную сумку на аксессуар бордового или насыщенного зеленого цвета – и он уже заиграет новыми красками.



С чем носить серую кофту и черные штаны осенью / Фото с Pinterest

Такой наряд отлично подходит в качестве универсальной базы для прохладной погоды, ведь к нему легко подобрать любую верхнюю одежду. Сюда идеально подойдет классический двубортный тренч, свободное пальто макси в бежевом, графитовом или насыщенном шоколадном оттенке или же объемный бомбер для более непринужденного городского настроения.



С чем носить бежевый тренч осенью / Фото Charmed by Camille

А если погода требует сменить легкие сетчатые мюли на что-то потеплее, этот же комплект будет выглядеть безупречно с грубыми лоферами, минималистичными кедами или высокими сапогами, которые будут прятаться под широкими штанинами.

Носить серый цвет осенью стильно и ярко вполне возможно. Ранее 24 Канал рассказывал, с чем сочетать вещи и аксессуары серого цвета, чтобы выглядеть стильно и интересно.