Ідеальний вибір для дощової осені: Селін Діон показала, який верхній одяг варто купити вже зараз

Легендарна співачка Селін Діон знову довела свій статус ікони стилю. Її новий вихід у вінтажному шкіряному плащі вже змусив модниць по всьому світу шукати схожу річ для свого гардероба.

Селін Діон зараз перебуває у Парижі, де вона зупинилася в розкішному готелі Royal Monceau. Співачка приїхала до французької столиці з концертами, однак увагу шанувальників та папараці привертають не лише її виступи, пише видання Cosmopolitan. На сцені зірка сяє у вбраннях від світових домів моди, таких як Dior, Louis Vuitton, Alaïa та Schiaparelli. Втім, саме її повсякденні вуличні образи викликають справжній захват у прихильників.

Селін Діон показала найкращий верхній одяг на осінь 2026 року

Днями артистка вийшла на вулицю під дощ та показала неймовірно стильний і практичний аутфіт. Головною деталлю її образу став темно-коричневий об'ємний тренч з ефектом затертої вінтажної шкіри. Цей двобортний плащ має широкий комір та пояс, який вдало підкреслює фігуру.

Зірка доповнила свій шоколадний верхній одяг чорними шкіряними чоботями до коліна на підборах із гострим носком. На обличчі співачки можна побачити великі сонцезахисні окуляри з темними лінзами, які чудово вписуються в естетику паризького стрітстайлу. Волосся Селін гладко зачесала у свій фірмовий пучок, а вуха прикрасила елегантними масивними золотими сережками.

Модні експерти вже назвали такий верхній одяг абсолютним хітом осені 2026 року. Шоколадний відтінок зараз стрімко захоплює всі подіуми та нові колекції. Дизайнери активно використовують глибоку палітру для створення светрів з високим коміром, мідіспідниць, штанів та аксесуарів.

Водночас класичні демісезонні речі отримують нове життя завдяки фактурним матеріалам, серед яких особливе місце посідають шкіра, замша та денім. Подібний плащ гарантовано зробить будь-який базовий образ набагато цікавішим.

Селін Діон на власному прикладі показала, що прохолодна дощова погода зовсім не заважає виглядати розкішно. Вона щиро усміхалася фотографам і впевнено крокувала мокрим асфальтом, надихаючи жінок експериментувати з кольором та фактурами.

До речі, нещодавно Селін Діон одягнула жакет, який вже став головним модним трендом осені.