Під час свого візиту до Парижа легендарна співачка Селін Діон привернула увагу шанувальників моди стильним аутфітом, про що повідомляє видання Cosmopolitan. Зірка повернула до життя деталь гардероба, яку тривалий час ігнорували, – жакет із баскою.

Селін Діон показала, як носити модний жакет восени 2026 року

Головна особливість жакета з баскою полягає у його крої – він приталений, але водночас злегка розширюється на стегнах. Це миттєво створює чітку структуру силуету, гармонізує пропорції та підкреслює жіночність.

Співачка обрала елегантну чорну модель від Givenchy, але головний секрет її успіху полягає в стилізації. Вона розбавила суворий характер жакета за допомогою прямих джинсів зі світлим денімом. Свій образ зірка доповнила класичними туфлями-човниками та великими сонцезахисними окулярами.

Стильний образ на осінь від Селін Діон / Фото Getty Images

З чим носити жакет із баскою восени

Найпростіший спосіб носити цей елемент гардероба – комбінувати його з денімом, як це зробила Селін Діон. Прямі, трохи широкі або класичні сині джинси збалансують вишуканість жакета та зроблять аутфіт невимушеним.

Для більш офіційного чи вечірнього виходу поєднуйте жакет зі штанами з високою посадкою та взуттям slingback. Якщо ж ви прагнете створити витончений та красивий жіночний образ, оберіть спідницю міді прилеглого силуету.

Втім, якщо ви не є прихильницею жакетів, а полюбляєте носити стильні куртки восени, то ми вже підготували добірку модних верхів на прохолодний сезон.