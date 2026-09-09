Во время своего визита в Париж легендарная певица Селин Дион привлекла внимание поклонников моды стильным нарядом, почему сообщает издание Cosmopolitan. Звезда вернула к жизни деталь гардероба, которую долгое время игнорировали, – жакет с баской.

Селин Дион показала, как носить модный жакет осенью 2026 года

Главная особенность жакета с баской заключается в его крое – он приталенный, но в то же время слегка расширяется на бедрах. Это мгновенно создает четкую структуру силуэта, гармонизирует пропорции и подчеркивает женственность.

Певица выбрала элегантную черную модель от Givenchy, но главный секрет ее успеха заключается в стилизации. Она разбавила строгий характер жакета с помощью прямых джинсов из светлого денима. Свой образ звезда дополнила классическими туфлями-лодочками и большими солнцезащитными очками.

Стильный осенний образ от Селин Дион / Фото Getty Images

С чем носить жакет с баской осенью

Самый простой способ носить этот элемент гардероба – сочетать его с денимом, как это сделала Селин Дион. Прямые, слегка широкие или классические синие джинсы сбалансируют изысканность жакета и сделают наряд непринужденным.

Для более официального или вечернего выхода сочетайте жакет с брюками с высокой посадкой и туфлями slingback. Если же вы хотите создать изящный и красивый женственный образ, выберите юбку миди прилегающего силуэта.

Впрочем, если вы не являетесь поклонницей жакетов, а предпочитаете носить стильные куртки осенью, то мы уже подготовили подборку модных верхних вещей для прохладного сезона.