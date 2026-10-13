Lady 24 Образи зірок Голлівудська акторка Шерон Стоун зачарувала сукнями українського бренду
13 жовтня, 23:56
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Голлівудська зірка Шерон Стоун приміряла сукні українського бренду: розкішні фото

Софія Хомишин

Голлівудська акторка Шерон Стоун приміряла сукні українського бренду J'amemme для фотосесії журналу The Times Style. Зірка позувала у вбранні дизайнерки Юлії Ярмолюк у своєму будинку в Беверлі-Гіллз, що в Лос-Анджелесі.

Світлинами поділилися на інстаграм-сторінці українського бренду. 

Для зйомки акторка обрала три ефектні образи. Серед них – ніжно-рожева шифонова сукня з грецьким силуетом із колекції весна-літо 2026 року. Також Шерон Стоун позувала у двох плісированих сукнях чорного та ніжно-рожевого кольорів із колекції Alisha. 

Це не перша співпраця акторки з українським брендом. У вересні Шерон Стоун також з'явилася у вбранні J'amemme на обкладинці журналу Variety. 

Додамо, що J'amemme – український модний бренд, заснований у 2018 році дизайнеркою Юлією Ярмолюк. Його головна особливість – плісирований одяг із виразними складками, які створюють вручну. Бренд експериментує з кольорами та силуетами, поєднуючи незвичайні фактури з елегантним дизайном. 

Окрім Шерон Стоун, вбрання J'amemme обирали модель Мей Маск, акторки Кет Грем і Клер Холт, а також моделі Леоні Ганне, Лілі Коллінз, Олівія Калпо та Коко Роша. 

До речі, раніше ми розповідали, що Біллі Айліш одягнула сукню іншого відомого українського бренду на весілля свого брата.

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