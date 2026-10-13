Голлівудська зірка Шерон Стоун приміряла сукні українського бренду: розкішні фото

Голлівудська акторка Шерон Стоун приміряла сукні українського бренду J'amemme для фотосесії журналу The Times Style. Зірка позувала у вбранні дизайнерки Юлії Ярмолюк у своєму будинку в Беверлі-Гіллз, що в Лос-Анджелесі.

Світлинами поділилися на інстаграм-сторінці українського бренду.

Для зйомки акторка обрала три ефектні образи. Серед них – ніжно-рожева шифонова сукня з грецьким силуетом із колекції весна-літо 2026 року. Також Шерон Стоун позувала у двох плісированих сукнях чорного та ніжно-рожевого кольорів із колекції Alisha.

Це не перша співпраця акторки з українським брендом. У вересні Шерон Стоун також з'явилася у вбранні J'amemme на обкладинці журналу Variety.

Додамо, що J'amemme – український модний бренд, заснований у 2018 році дизайнеркою Юлією Ярмолюк. Його головна особливість – плісирований одяг із виразними складками, які створюють вручну. Бренд експериментує з кольорами та силуетами, поєднуючи незвичайні фактури з елегантним дизайном.

Окрім Шерон Стоун, вбрання J'amemme обирали модель Мей Маск, акторки Кет Грем і Клер Холт, а також моделі Леоні Ганне, Лілі Коллінз, Олівія Калпо та Коко Роша.

До речі, раніше ми розповідали, що Біллі Айліш одягнула сукню іншого відомого українського бренду на весілля свого брата.