Нещодавно світ кіно сколихнула гучна новина: новим Джеймсом Бондом став Роберт Паттінсон. Поки фанати обговорюють майбутню франшизу, ми вирішили придивитися ближче до головної жінки в житті актора – британської моделі, акторки та співачки Сьюкі Вотергаус, яку тепер жартома називають новою "місіс Бонд". Розбираємо її унікальний стиль.

Гардероб Сьюкі Вотергаус – це ідеальний коктейль британського бохо-шику, естетики 1970-х років та розслабленого гранжу. На відміну від багатьох голлівудських зірок, які роблять ставку на вивірену до міліметра класику чи "тиху розкіш", Сьюкі одягається так, ніби щойно вийшла з лондонського вінтажного маркету або повернулася з музичного фестивалю Гластонбері.

Сьюкі Вотергаус в образі у стилі бохо-шик: дивіться фото

Її головна фішка – легка, майже кінематографічна недбалість: скуйовджений фірмовий чубчик-шторка, розмиті стрілки та поєднання речей, які, на перший погляд, здаються несумісними.

Що носить дружина Роберта Паттінсона: дивіться фото

У повсякденному житті Вотергаус обожнює об’ємні шуби зі штучного хутра, шкіряні тренчі, потертий денім, грубі черевики та величезні сонцезахисні окуляри в ретро-оправі. Вона вміло балансує на межі маскулінності та жіночності, легко міксуючи масивні чоловічі піджаки чи оверсайз-бомбери з напівпрозорими мереживними сукнями або мініспідницями.

Сьюкі Вотергаус полюбляє об'ємні шуби: дивіться фото

Навіть під час вагітності Сьюкі не зрадила собі, перетворивши гардероб на маніфест сміливості: замість закритого одягу вона обирала прозорі тканини, низьку посадку та обтислі силуети, чим задала новий тренд у зірковій моді.

Сьюкі Вотергаус полюбляє екстравагантні речі: дивіться фото

На червоних доріжках співачка й модель залишається вірною романтичній драмі з ноткою рок-н-ролу. Вона часто обирає невагомі сукні з шифону, тюлю чи оксамиту, глибокі вирізи, бахрому, рюші та металізовані тканини, співпрацюючи з такими брендами, як Valentino, Gucci, Fendi та Burberry. Проте навіть у розкішному кутюрі в образі Сьюкі завжди зберігається живий британський бунт – жодної надмірної серйозності чи нудного пафосу.

Елегантний вихід Сьюкі Вотергаус: дивіться фото

До речі, Сьюкі Вотергаус, як і багато світових зірок, придивилася до українських брендів. На одному зі своїх виступів вона була помічена в екстравагантних шортах від FROLOV.