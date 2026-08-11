Акторка й співачка Сьюкі Вотергаус знову привернула увагу публіки під час виступу в Сіетлі, де з’явилася в образі від українського бренду FROLOV. Артистка обрала екстравагантне сценічне вбрання для одного з концертів у межах туру The Loveland Tour. Відповідні фото з'явилися на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.



Сьюкі Вотергаус у шортах від Фролова з феєрверком / Фото Elizabeth Crook

Виявляється, саме цей вихід став однією з найяскравіших деталей шоу. Основою образу стали труси-шорти із золотистим покриттям та незвичайними деталями. Нижня частина вбрання була оздоблена фірмовими "феєрверками" FROLOV – тонкими металевими елементами, що розходяться в різні боки й нагадують салют. Завдяки гальванічному покриттю золотом 925-ї проби модель отримала виразний блиск і майже ювелірний вигляд.



Сьюкі Вотергаус в шортах від Фролова / Фото Elizabeth Crook

Сміливий низ Вотергаус поєднала з повсякденною футболкою з принтом та об’ємним чорним болеро. Образ гармонійно вписався в атмосферу концерту, де сцена була оформлена великою інсталяцією у вигляді срібного анатомічного серця, пробитого стрілами.



Дружина Роберта Паттінсона на сцені у Сіетлі /Фото Elizabeth Crook

Цікаво, що придбати такі самі золоті шорти у вільному продажі неможливо. На сайті FROLOV цієї моделі немає навіть серед виробів на індивідуальне замовлення, однак шанувальники бренду можуть придивитися до схожого бра Fireworks. Воно коштує 28 050 євро і виготовляється лише під замовлення. На створення та доставку йде до чотирьох тижнів. Також зі схожим дизайном з "салютами" можна придбати сукню за 131 580 гривень.



Сукня Феєрверк від FROLOV / фото бренду

Речі Івана Фролова вже давно обирають світові знаменитості. У вбраннях українського дизайнера раніше з’являлися Ріта Ора, Дженніфер Лопес, Кеті Перрі, Сабріна Карпентер, Вінні Гарлоу, Doja Cat, Хлої Кардашян, Каміла Кабельйо та інші.

До речі, Дженніфер Лопес носить не тільки одяг від Фролова, й віддає перевагу іншим українським брендам.