Українські бренди вже давно стали важливою частиною гардероба артистки. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Улюблені українські бренди Дженніфер Лопес

TTSWTRS (tattoosweaters)

Бренд, заснований дизайнеркою Анною Осмехіною, підкорив світову модну індустрію своєю унікальною концепцією одягу як "другої шкіри". Основний акцент він робить на тілесних відтінках, мінімалістичних футуристичних кроях та оптичних ілюзіях у вигляді татуювань, які створюють у співпраці з відомими тату-майстрами.

Для Дженніфер Лопес одяг від TTSWTRS став ідеальним рішенням для динамічних і сміливих виступів. Так, 11 червня 2026 року на концерті Девіда Ґетти у Франції співачка з'явилася перед аудиторією в комплекті бренду – об'ємній куртці й боді з колекції TIME.

Пізніше, під час виступу на фестивалі Obsessed Fest у Лос-Анджелесі, Джей Ло знову обрала цей бренд, одягнувши прозорий обтислий костюм із тату-принтами, який підкреслив її фігуру.

FROLOV

Візитівкою бренду Івана Фролова стали складні корсетні конструкції, кристали, прозорі тканини та фірмовий виріз у формі анатомічного серця. Вбрання FROLOV регулярно обирають головні світові зірки для масштабних перформансів та червоних хідників.

Дженніфер Лопес одягнула білосніжну сукню від FROLOV для одного з найвідповідальніших проєктів – свого фільму-мюзиклу This Is Me… Now: A Love Story. У трейлері стрічки, який вийшов у грудні 2023 року, артистка постала у весільному образі з прозорими корсетними вставками та вирізами-серцями на стегнах. Ця сукня миттєво стала однією з найобговорюваніших у світових глянцях.

Lever Couture

Засновниця та дизайнерка бренду Леся Верлінг'єрі створює справжні витвори мистецтва для зірок. Її речі відзначаються складними архітектурними формами, невагомими матеріалами, плавними лініями та багатошаровістю з сітки, фатину й шовку. До того ж сукні Lever Couture постійно з'являються на церемоніях Оскар та Греммі.

Для знімань у проморолику до пісні This Time Around стилісти Дженніфер обрали ефектну білу сукню з фатину.

ANNA OCTOBER

Бренд дизайнерки Анни Октябрь уособлює вишукану жіночність і ніжність. Усі колекції виготовляють з витончених матеріалів, зокрема з натурального шовку, сатину та мережива, часто використовуючи ручну роботу та білизняний стиль.

Якщо інші бренди Лопес обирає для сцени та знімань, то Anna October став її фаворитом для повсякденного життя та промоподій. Під час рекламних заходів у Нью-Йорку артистка з'явилася у шовковій сатиновій спідниці міді Kriss skirt ніжно-рожевого відтінку з високим розрізом. Лопес вдало поєднала її з м'яким пудровим кардиганом, продемонструвавши елегантний міський лук.

Santa Brands

Це український бренд одягу, який спеціалізується на сміливих прозорих силуетах, блискучих тканинах, оздобленні кристалами та пір'ям.

Дженніфер Лопес, яка полюбляє сяяти на публіці, обрала для однієї з подій напівпрозору сукню-сітку від Santa Brands, покриту стразами, та туфлі, прикрашені пишним пір'ям.

До речі, нещодавно Дженніфер Лопес одягнула особливу сукню на прем'єру фільму "Офісний роман" у Нью-Йорку.