Розкішне сяйво щодня: 4 стильні способи приборкати тренд gem-maxxing

Модний рух gem-maxxing пропонує абсолютний ювелірний максималізм і закликає сміливо носити масивне кольорове каміння та ошатні прикраси у будні, не чекаючи особливого приводу. Цю яскраву естетику вже показали модні доми Prada, McQueen і Dolce & Gabbana у колекціях осінь-зима 2026/27.

Поняття gem-maxxing об'єднує англійське слово gem (коштовний камінь) та суфікс maxxing, що означає прагнення до абсолютного максимуму в ювелірних деталях та акцентах, пише Harper's Bazaar. Головна ідея полягає у повній відмові від скромності, де вінтажні брошки, масивні оправи чи великі скляні кристали стають частиною щоденного образу поряд із базовими речами.

Gem-maxxing був популярний ще наприкінці 80-х років: дивіться фото

Щоб гармонійно інтегрувати ювелірний максималізм у свій гардероб, стилісти радять скористатися перевіреними формулами:

Поєднуйте масивні каблучки та браслети разом. Надягайте перстень із великим каменем поруч із лаконічною широкою моделлю або додавайте об'ємний манжет до тонкого браслета на зап'ясті. Збирайте вироби в спільну гаму або тестуйте сміливі контрасти винного з блакитним чи жовтого з рожевим.



Як носити прикраси у стилі gem-maxxing / Фото з інстаграму pageydoll

Міксуйте акцентні прикраси з повсякденними матовими фактурами. Не відкладайте великі сережки чи важкі кольє до вечірок, а носіть їх із простими білими футболками, бавовняними сорочками або светрами грубої в'язки. Контраст сяйва та базової тканини додає образу невимушеного шику.



Як стильно носити прикраси у повсякденності / Фото з інстаграму serpentine_jewels

Обирайте денім і трикотаж із декором. Джинси з розсипом каміння або светр із кристалами вздовж коміра працюють як самостійний акцент. Такий одяг не вимагає додаткових прикрас і легко поєднується з мінімалістичним кардиганом чи простим жакетом.



Джинси з декором із каміння / Фото FARM Rio

Робіть ставку на оздоблене взуття та сумки. Клатч, розшитий різнокольоровими каменями, або балетки зі стразами стануть бездоганною фокусною точкою спокійного монохромного лука. Достатньо лише підтримати колір одного з кристалів відтінком сорочки чи аксесуарів.



Модні аксесуари з камінням / Фото Self-Portrait

Поєднання святкових деталей зі звичайними речами вже давно вкоренилося в моді. Тож сміливо поєднуйте мерехтливі прикраси з камінням зі своїми повсякденними речами. І якщо ми вже заговорили про модні аксесуари, то ловіть трендове поповнення у гардеробі – "бабусину" брошку з квітами.