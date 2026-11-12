Роскошное сияние каждый день: 4 стильных способа покорить тренд gem-maxxing

Понятие gem-maxxing объединяет английское слово gem (драгоценный камень) и суффикс maxxing, что означает стремление к абсолютному максимуму в ювелирных деталях и акцентах, пишет Harper's Bazaar. Основная идея заключается в полном отказе от скромности, когда винтажные броши, массивные оправы или большие стеклянные кристаллы становятся частью повседневного образа наряду с базовыми вещами.

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Gem-maxxing был популярен еще в конце 80-х годов: смотрите фото

Чтобы гармонично интегрировать ювелирный максимализм в свой гардероб, стилисты советуют воспользоваться проверенными формулами:

Сочетайте массивные кольца и браслеты. Надевайте кольцо с большим камнем рядом с лаконичной широкой моделью или добавляйте объемную манжету к тонкому браслету на запястье. Подбирайте украшения в одной цветовой гамме или экспериментируйте со смелыми контрастами: винного с голубым или желтого с розовым.

Как носить украшения в стиле gem-maxxing / Фото из инстаграма pageydoll

Комбинируйте акцентные украшения с повседневными матовыми фактурами. Не откладывайте большие серьги или тяжелые колье для вечеринок, а носите их с простыми белыми футболками, хлопковыми рубашками или свитерами грубой вязки. Контраст блеска и базовой ткани придает образу непринужденного шика.

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Как стильно носить украшения в повседневной жизни / Фото из инстаграма serpentine_jewels

Выбирайте деним и трикотаж с декором. Джинсы с россыпью камней или свитер с кристаллами вдоль воротника служат самостоятельным акцентом. Такая одежда не требует дополнительных украшений и легко сочетается с минималистичным кардиганом или простым жакетом.

Джинсы с украшением из камней / Фото FARM Rio

Делайте ставку на украшенную обувь и сумки. Клатч, расшитый разноцветными камнями, или балетки со стразами станут безупречной изюминкой сдержанного монохромного образа. Достаточно лишь подобрать оттенок рубашки или аксессуаров в тон одному из кристаллов.

Модные аксессуары с камнями / Фото Self-Portrait

Сочетание праздничных деталей с обычными вещами уже давно укоренилось в моде. Так что смело сочетайте сверкающие украшения с камнями со своими повседневными нарядами. И раз уж мы заговорили о модных аксессуарах, то не пропустите трендовое пополнение гардероба – "бабушкина" брошь с цветами.