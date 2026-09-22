Що вдягнути в дощ, щоб виглядати стильно: 7 простих ідей на осінь

Коли місто накриває злива, у цьому іноді є щось романтичне і навіть трохи кінематографічне. Втім, на практиці все значно менш гламурно: похмуре небо, мокрі вулиці, бризки з калюж і одвічне питання – що вдягнути в таку погоду?

Одягнутися в дощ так, щоб виглядати стильно й водночас почуватися комфортно, – не найпростіше завдання. Хочеться захиститися від негоди, але не закутуватися в кілька шарів одягу й не жертвувати улюбленими речами заради практичності.

Насправді для вдалого образу в дощ не потрібно багато. Варто лише врахувати погоду та обрати речі, які допоможуть залишатися сухими й водночас матимуть стильний вигляд. Тож нижче 24 Канал зібрав кілька простих ідей, які допоможуть урізноманітнити гардероб для дощових осінніх днів.

Що вдягнути в дощ, щоб виглядати стильно?

Один із найпростіших варіантів для дощової погоди – поєднати тренч із гумовими чоботами. Тренч захищає від вітру та дощу, а гумове взуття не боїться калюж. При цьому разом вони мають цілісний і стильний вигляд.

Образ із тренчем та гумовими чоботами / Фото з інстаграм-сторінки Iga Wysocka

Якщо дощ не надто сильний, замість тренча можна вдягнути шкіряну куртку. Вона добре вписується в осінній гардероб і додає образу більш розслабленого настрою.

Образ зі шкіряною курткою / Фото з інстаграм-сторінки Freya Killin

Ще один варіант для осені – об'ємний бомбер. Такі куртки зараз особливо актуальні, а за дощової погоди вони ще й практичні. Бомбер добре захищає від вітру та легких опадів і легко поєднується з повсякденними речами. Доповнити такі куртки також можна черевиками з масивною підошвою.

Образ з бомбером / Фото з інстаграм-сторінки @closet.rpp

Щодо низу, не обов'язково обмежуватися джинсами або штанами. Якщо температура дозволяє, спробуйте поєднати верхній одяг зі спідницею, шортами-бермудами або одягніть капрі.

Осінній образ / Фото з інстаграм-сторінки Vaso Petrou

Під час дощу варто подумати не лише про верхній одяг і взуття, а й про головний убір. Водовідштовхувальний капелюх із широкими полями допоможе захистити волосся та обличчя від крапель. Для більш повсякденного образу підійде кепка.

Осінній образ / Фото з інстаграм-сторінки @floraliewhite

При цьому пам'ятайте, що похмура погода – не привід одягатися лише в чорне, сіре та бежеве. Якщо хочеться додати образу настрою, спробуйте використати яскравий акцент. Це може бути сумка, шарф, светр або навіть пара взуття. Особливо ефектно на тлі сірої погоди виглядають насичені відтінки рожевого, червоного чи синього. Водночас не обов'язково будувати весь образ навколо яскравого кольору – достатньо однієї помітної деталі.

Осінній образ / Фото з інстаграм-сторінки Rebecca Olivia

А якщо погода змінюється протягом дня, не забувайте про багатошаровість. Раніше Андре Тан розповідав, як створити стильний багатошаровий образ на осінь.