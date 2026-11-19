Стилісти відзначають активне повернення моди до автентичного стилю heritage, вінтажу та геометричних орнаментів. Головним несподіваним хітом гардеробу стали шкарпетки з візерунком аргайл, які тривалий час асоціювалися з класичним дідусевим гардеробом.

Модні інфлюенсерки дедалі частіше обирають шкарпетки в ромби для повсякденних аутфітів. Цей колись консервативний аксесуар для заміського гольфу стрімко перетворився на акцентний елемент сучасних жіночих образів, пише Vogue Spain.



Шкарпетки аргайл з лоферами / Фото Argyle Socks

Культовий геометричний візерунок аргайл складається з перехресних діагональних ліній та контрастних ромбів. Своє історичне походження малюнок веде від традиційного тартану шотландського клану Кемпбелл, а світову популярність він здобув завдяки герцогу Віндзорському та модному дому Pringle.



Шкарпетки аргайл з лоферами та джинсами / Фото з Pinterest

Стилісти радять носити такі шкарпетки трохи вище щиколотки або натягувати під саме коліно. Їх поєднують із класичними шкіряними лоферами, мінімалістичними балетками, черевиками чи взуттям на високій платформі.

Образ зі шкарпетками аргайл: дивіться фото

Найкраще аргайл розкривається разом із короткими спідницями, вовняними бермудами та сукнями вільного крою, які залишають відкриту лінію ніг. Що насиченіша колірна гама самих шкарпеток, то виразнішим стає контраст із базовим монохромним вбранням.



Шкарпетки з ромбами в тренді / Фото Argyle Socks

Шкарпетки аргайл чудово поєднуються з різними принтами: геометричним, флористичним, анімалістичним. Ця деталь гардероба може перегукуватися з іншими речами в одному образі.

Традиційний британський орнамент захопив не лише аксесуари, але й зимовий верхній шар одягу. Светри з принтом аргайл вже зараз активно носять модниці.