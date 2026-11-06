Светр аргайл – нова любов модниць: як і з чим його поєднувати

British Vogue проголосив джемпер у стилі дідуся-гольфіста головним трикотажним хітом холодного сезону. Річ, яка тривалий час асоціювалася з консервативним гардеробом для заміських клубів, тепер стрімко очолила списки бажань інфлюенсерок.

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У центрі уваги опинився культовий геометричний візерунок аргайл – характерне полотно з контрастних діагональних ромбів. Цей мотив походить від традиційного тартану шотландського клану Кемпбелл, а згодом завдяки герцогу Віндзорському та бренду Pringle став синонімом вишуканої британської класики.

Модний светр аргайл / Фото з інстаграму the.creabea

Повернення інтелектуального трикотажу на світові подіуми запустив бренд Miu Miu, а закріпили колекції Khaite, Ssstein та Kallmeyer. Значний внесок у популяризацію естетики зробила й ведуча шоу The Traitors Клаудія Вінклман, чиї атмосферні образи з ромбоподібними светрами, грубими черевиками та твідом стали вірусними в мережі.

Клаудія Вінклман у светрі аргайл: дивіться фото

Стилізувати такий светр доволі легко, адже геометричний принт виступає самодостатнім акцентом. Найкраще він працює в простих формулах: із класичними прямими джинсами чи штанами та структурованим оверсайз-жакетом чоловічого крою.

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Як носити светр аргайл: дивіться фото

Для створення елегантного повсякденного образу комбінуйте аргайл із лаконічними легінсами, шкіряною курткою та високими жокейськими чоботами. Шанувальницям шотландського колориту сподобається дует теплого джемпера зі спідницею міді та масивним взуттям на тракторній підошві.

З чим поєднувати светр аргайл взимку / Фото з інстаграму piazzaduomocrema

Щоб образ мав збалансований вигляд, обирайте нейтральний низ, який дублює один із базових відтінків самого візерунка. Натуральні матеріали на зразок кашеміру, вовни чи альпаки допоможуть створити відчуття тихої розкоші та забезпечать максимальне тепло.

Стильний образ зі светром аргайл: дивіться фото

Завжди цікаво переосмислювати вінтажні силуети та адаптувати їх до сучасного динамічного ритму. А щоб дізнатися про інші фасони, кольори та фактури светрів, які підкорюють модний простір, ловіть нашу добірку.