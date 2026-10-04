Головна покупка осені 2026: як та з чим носити модну шкіряну спідницю

Шкіряна спідниця знову підкорює світові подіуми та стає ключовим елементом стильного осіннього гардероба. Цей універсальний предмет одягу поєднує в собі елегантність, практичність та вишуканий характер для будь-якого приводу.

Стрітстайл Мілана та Парижа під час останніх Тижнів моди показав, що саме шкіряна спідниця стала найпопулярнішим вибором серед модниць, пише ELLE. Цей тренд, який яскраво вистрелив ще у 1970-х та 1990-х роках, сьогодні переживає нове відродження завдяки запиту на якісну базову капсулу та естетику довговічної моди.

У 1970-х шкіряні спідниці уособлювали бунтарський дух, а у 1990-х перетворилися на символ мінімалістичної розкоші. Сьогодні цей елемент одягу повертається до нашого гардероба як елегантна та практична альтернатива звичайним тканинним спідницям.

З чим носити бардову спідницю восени: дивіться фото

Актуальні фасони осіннього сезону

Головним фаворитом сезону стала пряма мідіспідниця зі шкіри, яка пасує більшості типів фігури та візуально видовжує силует. Менш часто на вулицях модних столиць можна було побачити грайливі міні чи лаконічні максі.

Особливу увагу стилісти радять звернути на мідіспідниці з глибокими розрізами. Окрім естетично привабливого вигляду, розріз має важливе практичне значення, адже щільна шкіра може обмежувати рух під час ходьби.



З чим носити руду шкіряну спідницю / Фото з Pinterest

Трендова палітра кольорів

Класична чорна шкіряна спідниця залишається беззаперечною базою, оскільки легко поєднується з будь-яким верхом. Втім, цього сезону дизайнери та стрітстайлери радять звернути увагу на багату глибину колірної гами.

У моді природна осіння палітра та відтінки дорогоцінного каміння: глибокий бордовий, насичений коричневий, темний зелений, колір охри та шляхетний сірий. Такі кольори додають аутфіту особливого шарму та м'якості.



Модні шкіряні спідниці на осінь / Фото з Pinterest

Стильні формули: з чим поєднувати шкіряну спідницю

Для створення гармонійного та затишного образу обирайте контраст фактур, поєднуючи щільну шкіру з м'яким трикотажем. Наприклад, її можна носити із затишним светром або кардиганом. Тонкі светри з мериносової вовни, об'ємні трикотажні поло або затишні кардигани створюють ідеальний баланс.

Шкіряна спідниця класно метчиться із романтичною блузою. Поєднання шкіряного низу та блузи з бантом додає образу жіночності та вишуканого стилю. Це також може бути шкіряний тотал-лук. Поєднання спідниці та шкіряної куртки чи топа-бюстьє створює сміливий та ультрасучасний аутфіт.



З чим стильно носити шкіряну спідницю / Фото з Pinterest

Спідниці довжини міді чудово комбінуються із високими чоботами, елегантними човниками з гострим носом або лоферами на пласкій підошві. Нагадаємо, раніше ми писали про 4 стильні способи носити спідниці цієї осені, де детально розбирали поєднання з різними деталями гардероба.