Здавалося, що про шкіряну жилетку всі давно забули, відправивши її на далекі полиці шафи. Якось завжди у центрі уваги шкіряні куртки, а от жилетці останнім часом стилісти мало приділяли уваги. Проте цього року вона гучно про себе нагадала і впевнено залишається серед головних трендів у наступному, 2027-му.

Сьогодні шкіряна жилетка перестала бути лише елементом байкерського чи рок-стилю і перетворилася на універсальну базу. Найбільше в моді зараз моделі з ефектом вінтажу: а-ля зістарені, злегка потерті чорні та глибокі коричневі варіанти, які додають луку фактури та характеру.



Як стильно носити шкіряну жилетку / Фото з інстаграму tantibecky

Також актуальними залишаються класичні приталені жилети костюмного крою, вільні оверсайз-моделі та подовжені фасони з акцентними ґудзиками чи поясом. Крім базового чорного та шоколадного, стилісти радять звернути увагу на відтінок бургунді, оливковий і карамельний.



Шкіряна жилетка знову в моді / скрин з інстаграму

Головна перевага цієї речі – здатність легко створювати стильні багатошарові образи в будь-яку погоду. У прохолодні дні шкіряну жилетку можна сміливо одягати поверх білої бавовняної сорочки, тонкого кашемірового гольфа або об'ємного светра. Вона зробить навіть найпростіше поєднання з базовими синіми джинсами чи класичними штанами палаццо набагато дорожчим і цікавішим.



Модні шкіряні жилетки / Фото з Pinterest

Ба більше, шкіряний жилет ідеально працює як додатковий утеплювальний шар взимку. Його зручно одягати під оверсайз-пальто, тренч чи шубу – це не лише зігріє, а й додасть модного контрасту фактур, коли ви розстебнете верхній одяг у приміщенні. А для вечірніх виходів приталену модель можна носити безпосередньо на голе тіло в парі зі спідницею міді або строгими штанами.



Як стильно носити шкіряну жилетку взимку / скрин з інстаграму

До речі, шкіряну жилетку з ефектом ретро ви можете сміливо вирушати шукати в секонд-хенди. Раніше 24 Канал розповідав, які речі можна купувати у секонді, щоб знайти справжній скарб та зекономити гроші.