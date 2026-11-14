Цю куртку носять Белла Хадід, Гейлі Бібер та інші зірки: шкіряний бомбер знову в моді

Шкіряний бомбер знову опинився серед найпомітніших трендів сезону осінь-зима 2026/2027. Цю модель верхнього одягу представили у своїх колекціях відомі світові бренди, а знаменитості активно інтегрують її у повсякденні образи.

Як пише Vogue, шкіряний бомбер, який спочатку був частиною військової форми американських пілотів, сьогодні став невіддільною складовою жіночого та чоловічого гардеробів.

Цього сезону дизайнери по-своєму переосмислили класичну модель. Так, Burberry представили куртки насиченого бордового кольору, Isabel Marant додали до них коміри зі штучного хутра, а Balenciaga зробили ставку на об'ємні силуети.

Тренд підтримали й знаменитості. Шкіряні бомбери можна побачити у повсякденних образах Амелії Грей, Белли Хадід, Емілі Ратаковскі, Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер. І що цікаво, кожна з них має у своєму гардеробі навіть кілька таких курток.

Шкіряний бомбер можна поєднувати з найрізноманітнішими речами. Про те, як стилізувати таку куртку цієї осені, ми розповідали раніше.