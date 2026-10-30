5 способів стилізувати шкіряну куртку та бомбер цієї осені

Шкіряний бомбер на осінь 2026 / Фото з інстаграму marieh_osl
З настанням прохолоди саме шкіряні куртки можуть стати тим самим зручним інструментом для складання гармонійних повсякденних образів. Правильно підібрана фактурна річ допомагає по-новому обіграти знайомі елементи базового гардероба.
Головним героєм осінніх образів стає об'ємний шкіряний бомбер, який завоював прихильність модниць завдяки практичності та виразній формі. Практичність шкіряного бомбера – це його вільний силует, що надійно захищає від негоди й дає змогу легко втілювати багатошаровість. Під таку куртку вільно поміщається щільний светр фактурної в'язки, толстовка або бавовняний лонгслів, що не сковують рухів.
Свіжим контрастним рішенням може стати поєднання спортивного шкіряного бомбера з жіночним комплектом із шовкової блузи та прямої спідниці. Шовковиста тканина пом'якшує щільну фактуру куртки, а загострені туфлі додають силуету зібраності. Така гра на контрастах завжди має класний вигляд восени.
Для динамічних міських буднів бездоганно пасує комбінація шкіряної куртки прямого крою з білими джинсами та ретрокросівками. Світлий денім відтіняє темний верх, а компактна сумка в тон бомбера робить образ гармонійним.
Як носити шкіряний бомбер: дивіться фото
Шанувальницям стриманого стилю варто звернути увагу на дует шоколадної шкіри з класичними чорними штанами та балетками з квадратним мисом. Лаконічна сумка з чіткими лініями збереже строгість пропорцій і додасть комплекту завершеності. Також шкіряну куртку можна стильно поєднувати з фактурними штанами та простим чорним тонким светром.
Шкірянка – це також знахідка для осені. Проста лаконічна шкіряна куртка може виручити у багатьох випадках. Читайте, як її стилізувати цієї осені.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter