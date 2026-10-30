5 способів стилізувати шкіряну куртку та бомбер цієї осені

Головним героєм осінніх образів стає об'ємний шкіряний бомбер, який завоював прихильність модниць завдяки практичності та виразній формі. Практичність шкіряного бомбера – це його вільний силует, що надійно захищає від негоди й дає змогу легко втілювати багатошаровість. Під таку куртку вільно поміщається щільний светр фактурної в'язки, толстовка або бавовняний лонгслів, що не сковують рухів.

Adv

Як носити шкіряний бомбер восени / Фото з Pinterest

Свіжим контрастним рішенням може стати поєднання спортивного шкіряного бомбера з жіночним комплектом із шовкової блузи та прямої спідниці. Шовковиста тканина пом'якшує щільну фактуру куртки, а загострені туфлі додають силуету зібраності. Така гра на контрастах завжди має класний вигляд восени.

Стильний образ зі шкіряним бомбером / Фото з Pinterest

Для динамічних міських буднів бездоганно пасує комбінація шкіряної куртки прямого крою з білими джинсами та ретрокросівками. Світлий денім відтіняє темний верх, а компактна сумка в тон бомбера робить образ гармонійним.

Реклама

Як носити шкіряний бомбер: дивіться фото

Шанувальницям стриманого стилю варто звернути увагу на дует шоколадної шкіри з класичними чорними штанами та балетками з квадратним мисом. Лаконічна сумка з чіткими лініями збереже строгість пропорцій і додасть комплекту завершеності. Також шкіряну куртку можна стильно поєднувати з фактурними штанами та простим чорним тонким светром.

З чим поєднувати шкіряну куртку восени / Фото з інстаграму sophielsmith

Шкірянка – це також знахідка для осені. Проста лаконічна шкіряна куртка може виручити у багатьох випадках. Читайте, як її стилізувати цієї осені.