5 способов стильно сочетать кожаную куртку и бомбер этой осенью

Главным героем осенних образов становится объемный кожаный бомбер, завоевавший расположение модниц благодаря своей практичности и выразительной форме. Практичность кожаного бомбера заключается в его свободном силуэте, который надежно защищает от непогоды и позволяет легко создавать многослойные образы. Под такую куртку свободно помещается плотный свитер фактурной вязки, толстовка или хлопковый лонгслив, не сковывая движений.

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Как носить кожаный бомбер осенью / Фото с Pinterest

Свежим контрастным решением может стать сочетание спортивного кожаного бомбера с женственным комплектом из шелковой блузки и прямой юбки. Шелковая ткань смягчает плотную фактуру куртки, а туфли с заостренным носком придают силуэту целостности. Такая игра на контрастах всегда выглядит стильно осенью.

Стильный образ с кожаным бомбером / Фото с Pinterest

Для динамичных городских будней идеально подходит сочетание кожаной куртки прямого кроя с белыми джинсами и ретро-кроссовками. Светлый деним оттеняет темный верх, а компактная сумка в тон бомбера делает образ гармоничным.

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Как носить кожаный бомбер: смотрите фото

Поклонницам сдержанного стиля стоит обратить внимание на сочетание шоколадной кожи с классическими черными штанами и балетками с квадратным носком. Лаконичная сумка с четкими линиями сохранит строгость пропорций и придаст комплекту завершенности. Также кожаную куртку можно стильно сочетать с фактурными брюками и простым черным тонким свитером.

С чем сочетать кожаную куртку осенью / Фото из инстаграма sophielsmith

Кожаная куртка – это также находка для осени. Простая лаконичная кожаная куртка может выручить во многих случаях. Читайте, как ее стилизовать этой осенью.