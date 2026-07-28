І в офіс, і на прогулянку: Кейт Міддлтон показала штани, які пасують майже до всього

Коли літня спека вже не така виснажлива, саме час урізноманітнити гардероб. Якщо сукні, шорти чи спідниці не для вас, а джинси хочеться хоча б ненадовго відкласти, придивіться до білих класичних штанів.

Саме таку модель кілька років тому обрала принцеса Уельська Кейт Міддлтон, створивши елегантний образ, який не втрачає актуальності й сьогодні. На це звернуло увагу видання Woman & Home.

Під час офіційного візиту до Белізу в рамках карибського туру з принцом Вільямом у 2022 році Кетрін з'явилася в білих широких штанах із високою посадкою від британського бренду Alexander McQueen. Вона поєднала їх із жакетом у стилі сафарі насиченого червоно-помаранчевого відтінку від Yves Saint Laurent, доповнивши образ аксесуарами, сумкою та підборами з гострим носком.

Широкий крій і висока посадка роблять такі штани не лише стильними, а й надзвичайно комфортними. Вони не сковують рухів, не парять у теплу погоду та водночас мають більш елегантний вигляд, ніж багато інших літніх моделей.

Хоча для поїздки до Белізу принцеса обрала доволі офіційне поєднання, білі штани легко адаптувати й до повсякденного гардероба. Вони однаково вдало комбінуються з футболками, топами, сорочками чи легкими кардиганами, а завдяки універсальному білому кольору гармонійно поєднуються з більшістю відтінків.

До речі, раніше ми вже розповідали, що білі штани входять до переліку шести літніх речей, які залишаться актуальними й у новому сезоні. Саме тому така модель може стати однією з найпрактичніших покупок для літньо-осіннього сезону.