Сирий колір очолив тренди листопада: ось як його стильно носити

Сірий відтінок тріумфально очолив палітру холодного сезону, змінивши звичну меланхолію на статус найбажанішого кольору високої моди. Провідні світові дизайнери довели, що цей стриманий тон здатен мати по-справжньому вишуканий та динамічний вигляд в будь-якому гардеробі.

Сірий колір остаточно позбувся репутації нудного чи надто меланхолійного тону. У новому холодному сезоні цей благородний відтінок уособлює стриману розкіш, впевненість і бездоганний смак, пише ELLE.

На світові подіуми сірий тріумфально повернули бренди Prada, Chanel, Celine, Givenchy та Miu Miu. Дизайнери одностайно обрали його головною зіркою сезону й показали, що цей тон здатен звучати свіжо та самобутньо в абсолютно кожній деталі гардероба.

Сірий колір в колекціях світових брендів: дивіться фото

Основу трендових образів складають структуровані костюми зі штанами та двійки зі спідницями, які доречні як для ділових зустрічей, так і для вечірніх виходів. Чудовою інвестицією у гардероб стануть лаконічні вовняні пальта від Prada або вільні максімоделі в стилі Issey Miyake, які слугують бездоганною альтернативою класичному чорному верхньому одягу.



Сірий плащ в трендах осені 2026 / Фото з інстаграму mrs.edithh

Для затишних щоденних виходів обирайте м'який фактурний трикотаж: об'ємні светри з високим горлом, кардигани та подовжені джемпери. За прикладом Victoria Beckham поєднуйте лаконічний светр зі спідницею міді в тон, а бренд Gabriela Hearst радить комбінувати трикотаж із блакитною бавовняною сорочкою та глибоким денімом.



Сірий светр з червоною спідницею / Фото з інстаграму mrs.edithh

Сірий колір давно перестав бути лише нейтральним тлом і може працювати як повноцінний акцент аутфіту завдяки виразній грі фактур чи несподіваним контрастам. Valentino сміливо міксує попелясті тканини з життєрадісним сонячно-жовтим, Tom Ford освіжає костюми прозорим ніжно-блакитним шовком, а Prada додає нотки вишуканого оливкового.



Як стильно носити сірі речі / Фото з Pinterest

Тим, хто прагне інтегрувати тренд у деталях без кардинального оновлення гардероба, стилісти радять придивитися до незвичних аксесуарів. Мастхевом цієї осені стали елегантні сірі колготки, які делікатно розставляють потрібні акценти та витісняють звичну чорну класику.