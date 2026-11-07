Серый цвет возглавил тренды ноября: вот как его стильно носить

Серый цвет окончательно избавился от репутации скучного или чрезмерно меланхоличного оттенка. В новом холодном сезоне этот благородный оттенок олицетворяет сдержанную роскошь, уверенность и безупречный вкус, пишет ELLE.

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На мировые подиумы серый триумфально вернули бренды Prada, Chanel, Celine, Givenchy и Miu Miu. Дизайнеры единодушно выбрали его главной звездой сезона и показали, что этот оттенок способен звучать свежо и самобытно в абсолютно каждой детали гардероба.

Серый цвет в коллекциях мировых брендов: смотрите фото

Основу трендовых образов составляют структурированные костюмы со штанами и комплекты с юбками, которые уместны как для деловых встреч, так и для вечерних выходов. Отличным вложением в гардероб станут лаконичные шерстяные пальто от Prada или свободные макси-модели в стиле Issey Miyake, которые служат безупречной альтернативой классической черной верхней одежде.

Серый плащ в трендах осенью 2026 / Фото из инстаграма mrs.edithh

Для уютных повседневных образов выбирайте мягкий фактурный трикотаж: объемные свитера с высоким горлом, кардиганы и удлиненные джемперы. По примеру Виктории Бекхэм сочетайте лаконичный свитер с юбкой миди в тон, а бренд Gabriela Hearst советует комбинировать трикотаж с голубой хлопковой рубашкой и джинсами с низкой посадкой.

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Серый свитер с красной юбкой / Фото из инстаграма mrs.edithh

Серый цвет давно перестал быть лишь нейтральным фоном и может служить полноценным акцентом в образе благодаря выразительной игре фактур или неожиданным контрастам. Valentino смело сочетает пепельные ткани с жизнерадостным солнечно-желтым, Tom Ford освежает костюмы прозрачным нежно-голубым шелком, а Prada добавляет нотки изысканного оливкового.

Как стильно носить серые вещи / Фото с Pinterest

Тем, кто стремится интегрировать тренд в детали без кардинального обновления гардероба, стилисты советуют присмотреться к необычным аксессуарам. Мастхэвом осенью стали элегантные серые колготки, которые деликатно расставляют нужные акценты и вытесняют привычную черную классику.