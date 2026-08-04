Африканська спека в Україні: 5 хитрощів і готових літніх луків, які врятують
На Україну насунулася неймовірна африканська спека, коли навіть думати про одяг стає важко. Проте лишатися вдома під кондиціонером виходить не завжди, тому дуже важливо навчитися правильно й комфортно вдягатися в такі спекотні дні.
Висока температура – це зовсім не привід відмовлятися від гарного вигляду. Навіть у спеку можна одягатися не лише зручно, а й дуже стильно, пише ELLE. Головне – обирати легкі тканини, що дихають, як-от льон, бавовну чи шовк, надавати перевагу вільним фасонам та світлим відтінкам.
Як одягатися у спеку стильно: 5 варіантів
Ось кілька простих і модних ідей від стилістів для найспекотніших днів:
Об'ємна футболка та штани-кюлоти. Широкі вкорочені штани з льону чудово пропускають повітря й створюють гарний силует. Доповніть їх вільною футболкою, підборами та яскравими аксесуарами.
Футболка та кюлоти на літо / фото з інстаграму
Сорочка та прозора мідіспідниця. Легка вільна сорочка поверх невагомої спідниці має дуже невимушений і вишуканий вигляд. Для більшого акценту можна зафіксувати сорочку на талії тонким ременем.
Прозора спідниця та біла сорочка на літо / фото з інстаграму
Вільні штани-балони та легкий трикотаж. Обирайте найлегші штани з бавовни та доповнюйте їх ажурним джемпером із великою в'язкою для захисту від сонця чи вечірнього прохолодного вітру.
Штани-балони та чорна сорочка / фото з інстаграму
Біла сукня-сорочка або легкий сарафан. Бавовняна сукня вільного крою – справжній порятунок у спеку. Щоб образ не мав нудного вигляду, додайте яскраві шльопанці або хустку на голову.
Біла сукня на літо / фото з інстаграму
Смугаста сорочка та шорти-блумери. Грамотно підібрані мікрошорти або грайливі блумери в поєднанні з оверсайз-сорочкою створять розслаблений і свіжий літній аутфіт.
Смугаста сорочка з джинсовими шортами / фото з інстаграму
Щоб ви не припускалися помилок при складанні літніх аутфітів, ловіть поради від стилістів.