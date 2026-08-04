Висока температура – це зовсім не привід відмовлятися від гарного вигляду. Навіть у спеку можна одягатися не лише зручно, а й дуже стильно, пише ELLE. Головне – обирати легкі тканини, що дихають, як-от льон, бавовну чи шовк, надавати перевагу вільним фасонам та світлим відтінкам.
Як одягатися у спеку стильно: 5 варіантів
Ось кілька простих і модних ідей від стилістів для найспекотніших днів:
Об'ємна футболка та штани-кюлоти. Широкі вкорочені штани з льону чудово пропускають повітря й створюють гарний силует. Доповніть їх вільною футболкою, підборами та яскравими аксесуарами.
Футболка та кюлоти на літо / фото з інстаграму
Сорочка та прозора мідіспідниця. Легка вільна сорочка поверх невагомої спідниці має дуже невимушений і вишуканий вигляд. Для більшого акценту можна зафіксувати сорочку на талії тонким ременем.
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Прозора спідниця та біла сорочка на літо / фото з інстаграму
Вільні штани-балони та легкий трикотаж. Обирайте найлегші штани з бавовни та доповнюйте їх ажурним джемпером із великою в'язкою для захисту від сонця чи вечірнього прохолодного вітру.
Штани-балони та чорна сорочка / фото з інстаграму
Біла сукня-сорочка або легкий сарафан. Бавовняна сукня вільного крою – справжній порятунок у спеку. Щоб образ не мав нудного вигляду, додайте яскраві шльопанці або хустку на голову.
Біла сукня на літо / фото з інстаграму
Смугаста сорочка та шорти-блумери. Грамотно підібрані мікрошорти або грайливі блумери в поєднанні з оверсайз-сорочкою створять розслаблений і свіжий літній аутфіт.
Смугаста сорочка з джинсовими шортами / фото з інстаграму
Щоб ви не припускалися помилок при складанні літніх аутфітів, ловіть поради від стилістів.