Модні формули Кейт Міддлтон: як повторити стиль принцеси без зайвої складності

Спробуйте впізнавану елегантність, яка працює в будь-який сезон. Кілька перевірених модних формул принцеси Уельської дають змогу зібрати образ, що має зібраний й сучасний вигляд без перевантаження деталями. У центрі уваги — речі, які легко адаптуються до повсякденного гардероба. Саме тому цей стиль так часто намагаються повторити.

Відомий британський журнал про моду Tatler офіційно назвав принцесу Уельську найкраще одягненою серед представниць британської королівської родини, пише Daily Mail. І це не просто черговий модний титул, а ще одне підтвердження того, що її стиль давно став окремою культурною мовою.

Саме на цьому тлі фешн-експерти знову звернули увагу на улюблені прийоми Кейт Мыддлтон, які допомагають їй мати стриманий, дорогий й водночас елегантний вигляд. Виявляється, його можна відтворити без зайвого зусилля. У гардеробі принцеси є кілька формул, до яких вона повертається знову і знову, і саме вони зробили її стиль настільки впізнаваним.



Кейт Міддлтон у сірому жакеті та плісированій спідниці / фото з інстаграму королівської родини

Перевага цього стилю в тому, що він не тримається на ефектності заради ефектності. Натомість працює за рахунок чистих силуетів, продуманих поєднань і речей, які легко вписати навіть у звичайний щоденний гардероб.

Кейт Міддлтон носить горошок

Polka dots уже десятиліттями залишається улюбленцем королівської родини, пройшовши шлях від гардероба принцеси Діани до сучасних образів Кейт Міддлтон. Принцеса Уельська охоче носить сукні в горошок у найрізноманітніших відтінках – від класичного синього та білого до насиченого червоного й шоколадного. В її колекції превалюють вбрання від Alessandra Rich, а також стильні моделі від Emilia Wickstead, Rixo та Whistles.

Сукні-пальта

Сукні-пальта давно стали візитівкою королівського стилю, тому вони займають почесне місце в гардеробі Кейт. Найяскравіші ексклюзивні моделі для неї створюють бренди Catherine Walker, Emilia Wickstead та Alexander McQueen, доповнюючи їх капелюшками й аксесуарами в тон. Восени та взимку принцеса надає перевагу глибоким бордовим відтінкам, а для весни й літа обирає ніжну пастельну гаму.

Костюми зі штанами

Останнім часом Кейт усе частіше міняє звичні квітчасті сукні на елегантні костюми зі штанами, які підкреслюють її сучасну роль. Яскраві кольори та чіткий крій додають її офіційним виходам особливого шику – згадати хоча б яскраво-салатовий костюм від Victoria Beckham чи сліпучо-білий комплект від Alexander McQueen. Такі ансамблі стають чудовою альтернативою вечірнім сукням для будь-яких урочистостей.



Як одягається Кейт Міддлтон / фото з інстаграму королівської родини

Принцеса Кейт також вибирає зручні та універсальні штани, які підійдуть під будь-який верх та будь-яку подію.