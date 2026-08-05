Известный британский модный журнал Tatler официально назвал принцессу Уэльскую самой стильно одевающейся среди представительниц британской королевской семьи, пишет Daily Mail. И это не просто очередной модный титул, а еще одно подтверждение того, что ее стиль давно стал отдельным культурным языком.

Именно на этом фоне модные эксперты вновь обратили внимание на любимые приемы Кейт Миддлтон, которые помогают ей выглядеть сдержанно, дорого и в то же время элегантно. Оказывается, его можно воссоздать без лишних усилий. В гардеробе принцессы есть несколько формул, к которым она возвращается снова и снова, и именно они сделали ее стиль настолько узнаваемым.



Кейт Миддлтон в сером жакете и плиссированной юбке / фото из инстаграма королевской семьи

Преимущество этого стиля в том, что он не строится на эффектности ради эффектности. Вместо этого он работает за счет чистых силуэтов, продуманных сочетаний и вещей, которые легко вписать даже в обычный повседневный гардероб.

Кейт Миддлтон носит горошек

Polka dots уже десятилетиями остается фаворитом королевской семьи, пройдя путь от гардероба принцессы Дианы до современных образов Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская охотно носит платья в горошек в самых разных оттенках – от классического синего и белого до насыщенного красного и шоколадного. В ее коллекции преобладают наряды от Alessandra Rich, а также стильные модели от Emilia Wickstead, Rixo и Whistles.

Платья-пальто

Платья-пальто давно стали визитной карточкой королевского стиля, поэтому они занимают почетное место в гардеробе Кейт. Самые яркие эксклюзивные модели для нее создают бренды Catherine Walker, Emilia Wickstead и Alexander McQueen, дополняя их шляпками и аксессуарами в тон. Осенью и зимой принцесса отдает предпочтение глубоким бордовым оттенкам, а для весны и лета выбирает нежную пастельную гамму.

Костюмы с брюками

В последнее время Кейт все чаще меняет привычные платья в цветочек на элегантные костюмы с брюками, которые подчеркивают ее современную роль. Яркие цвета и четкий крой придают ее официальным выходам особый шик – вспомним хотя бы ярко-салатовый костюм от Victoria Beckham или ослепительно-белый комплект от Alexander McQueen. Такие ансамбли становятся прекрасной альтернативой вечерним платьям для любых торжеств.



Как одевается Кейт Миддлтон / фото из инстаграма королевской семьи

Принцесса Кейт также выбирает удобные и универсальные брюки, которые подойдут к любому верху и на любое мероприятие.