Гардероб на мільйон: Андре Тан назвав 5 речей, на яких категорично заборонено економити

Бажаєте мати дорогий вигляд кожного дня, але не плануєте віддавати всі свої заощадження за брендові колекції? Відомий український дизайнер Андре Тан розкрив головні секрети розумного шопінгу та назвав конкретні речі, які вимагають найкращої якості.

У своєму інстаграмі експерт порадив виважено інвестувати у певні речі, які зроблять ваш стиль неперевершеним. Куди саме модельєр рекомендує спрямувати бюджет, аби кожна придбана деталь працювала на вас щодня та служила роками – читайте в матеріалі 24 Каналу.

У які модні речі треба вкладати гроші

Першою річчю, на якій категорично не можна економити, стиліст назвав повсякденне взуття. Ми проводимо в ньому дуже багато годин поспіль, тому воно має ідеально підходити за розміром та дарувати максимальну зручність. Незалежно від того, обираєте ви кросівки чи туфлі на підборах, пара повинна повністю відповідати вашому способу життя.

Другою важливою інвестицією у статусний вигляд експерт вважає якісний кашеміровий светр. Андре Тан порадив обирати лаконічні моделі, які можна легко поєднувати з іншими елементами вашого гардероба. За умови правильного догляду такий светр служитиме вам довгі роки. Ця універсальна річ чудово працює всі чотири сезони, а не просто красиво лежить десь на полиці.

Стильний светр на осінь / Фото з інстаграму 22OUTFIT

Третю позицію впевнено займає верхній одяг. Хороша тканина, правильна посадка та надійна фурнітура працюють на ваш імідж щодня. Пальто часто рятує ситуацію, коли під нього одягають те, що просто встигли схопити зранку перед виходом з дому. Якісне пальто ви зможете впевнено носити щонайменше п'ять років.

Наступним елементом, який вимагає уважного підходу, є ідеальні штани. Андре Тан переконаний, що найкраща інвестиція полягає не в купівлі найдорожчої пари, а у візиті до кваліфікованого закрійника. Професійний майстер піджене довжину та лінію талії так, щоб одяг сидів на вас бездоганно.

Модні штани на осінь / Фото з інстаграму So Fine store

П'ятою деталлю, яка завершує цей список, стає основна сумка. Під час вибору аксесуара обов'язково перевіряйте шви, ручки, надійність застібки та загальну вагу виробу.

Наостанок Андре Тан нагадав надзвичайно важливе правило розумного споживання. Якісне зовсім не обов'язково означає найдорожче. Ви можете доплачувати за відомий логотип, проте не варто вимагати від нього справжнього дива. Свідомий підхід до формування шафи дозволяє створити функціональний гардероб, який щодня підкреслює вашу красу.

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