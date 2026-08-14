Цю стрижку носили супермоделі 90-х: Slip Bob знову в моді

Мода на 90-ті не втрачає актуальності й у 2026 році. У гардеробах знову з'являються мінімалістичні речі, а в б'юті-образах – характерні для тієї епохи зачіски.

Разом із Bixie та об'ємними локонами популярності набирає і Slip Bob – подовжений боб, який нагадує про невимушений стиль супермоделей 90-х, як пише VOGUE.

Назва Slip Bob має цікаве пояснення. Вона походить від slip dress – легкої сукні-комбінації, яка стала одним із символів мінімалістичної моди 90-х. Стрижка отримала таку назву через схожість силуетів: волосся м'яко спадає на плечі, нагадуючи те, як ніжний шовк м'яко та плавно огортає фігуру.

Що таке Slip Bob?

Це боб довжиною приблизно до плечей. Його головна особливість – м'які, майже непомітні шари, які додають волоссю рухливості, але не створюють різких переходів і чітких контурів.

Slip Bob / Фото з інстаграм-сторінки @hoskelsa

На відміну від класичного боба, Slip Bob виглядає більш легко, природно та невимушено. Саме тому ця стрижка залишається актуальною навіть через десятиліття.

Нещодавно Slip Bob продемонстрували Гейлі Бібер та Марго Роббі – обидві зірки носили його з прямим проділом посередині.

Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

А в 90-х роках на таку стрижку робили ставку супермоделі Крісті Тарлінгтон і Сінді Кроуфорд, а також Гвінет Пелтроу. Вони частіше носили її з бічним проділом, а Пелтроу доповнювала образ косим чубчиком.

Сінді Кроуфорд / Фото Getty Images

Slip Bob легко адаптувати під власний стиль: його можна носити з прямим або бічним проділом, а також поєднувати з чубчиком. Ще один плюс цієї стрижки – вона не потребує складного щоденного укладання.

Раніше ми також розповідали про 12 модних варіантів стрижки боб, які варто спробувати наприкінці літа та восени.