Ця популярна зачіска непомітно додає віку: зірковий стиліст попередив про небезпечну стрижку

Ідеально рівний зріз роками тримається в топі перукарських запитів завдяки своєму ефектному вигляду на фотографіях. Однак саме він може непомітно грати проти своєї власниці.

Зіркові стилісти застерігають, що популярна зачіска однієї довжини часто позбавляє волосся динаміки та візуально обтяжує риси обличчя замість того, щоб підкреслювати його природну свіжість. Про це детальніше – пише видання Parade.

Яка популярна стрижка обтяжує обличчя

Під час вибору нової стрижки багато хто надихається знімками з глянцю, забуваючи про особливості власного волосся та форму обличчя. Сама по собі зачіска з чітким прямим зрізом виглядає стильно, але має суттєву ваду – повну відсутність динаміки.

Пасма спадають важкою суцільною лінією, яка опускає погляд донизу замість того, щоб привертати увагу до очей і вилиць. Через це зникає ефект свіжості, а риси здаються грубими й виснаженими.

Каре з ідеально рівним зрізом обтяжує обличчя / Фото Pinterest

Зірковий перукар Маркос Діас, серед клієнток якого Гейлі Бібер, Кеті Перрі та Сієнна Міллер, вважає пряме волосся однієї довжини головною причиною такої проблеми. На його думку, ідеально рівний зріз обтяжує низ обличчя і робить його незграбним. Водночас стилістка Дженніфер Кораб зазначає, що вдала техніка стрижки спроможна миттєво візуально омолодити людину, якщо додати волоссю легкості.

Зачіска, яка візуально обтяжує обличчя / Фото Pinterest

Щоб оживити зачіску та візуально підтягнути овал обличчя, фахівці радять обирати багатошарові стрижки. Каскад, легке градуювання і вкорочені пасма біля обличчя розбивають одноманітну масу та повертають волоссю природний рух. До того ж такі плавні переходи підкреслюють вилиці та роблять увесь образ грайливим і молодим.

Раніше ми розповідали про ідеальні стрижки для власниць овального обличчя. Деякі з цих зачісок не потребують укладання.