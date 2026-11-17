Напевно мало хто взимку полюбляє носити шапки, проте це найпрактичніший та найуніверсальніший варіант. В першу чергу, ми маємо подбати про свій комфорт та тепло, а вже потім про стиль та вигляд. Але, на щастя, мода пропонує нам і стильні комфортні шапки, і стрижки, які ми можемо з ними носити.

Стилісти постійно експериментують з базовими стрижками, пропонуючи нам різні гібриди або вигадують зовсім нові зачіски. Пропонуємо три гарні варіанти стрижок на зиму, які ви легко зможете носити під шапкою. По-перше, вони стильні та личать практично усім, по-друге, ці стрижки можна легко укласти руками після того, як ви зняли головний убір, під яким волосся часто електризується.

Подовжений боб або лоб (Long Bob)

Це безпрограшна класика довжиною до плечей або трохи вище ключиць із м’яким текстуруванням на кінцях. Така довжина дозволяє волоссю красиво обрамляти обличчя з-під шапки, не заламуючись на шиї так сильно, як це буває з довгими локонами.

Як швидко освіжити укладку: щойно зняли шапку, нахиліть голову вниз, запустіть пальці в корені й злегка скуйовдіть пасма, додаючи повітря. Легка недбалість для бобу – це не дефект, а стильний прийом.



Стрижка подовжений боб / Фото з Pinterest

Багатошаровий каскад із чубчиком-шторкою (Curtain Bangs)

Це стрижка з м’якими шарами по всій довжині та подовженим чубчиком, який розходиться на два боки. Чубчик-шторка має дуже кінематографічний вигляд, а багатошарова структура стрижки не дає волоссю перетворитися на "прилизане" полотно під самою шапкою.

Як швидко освіжити укладку: достатньо розділити пасма пальцями на проділ і злегка підкрутити кінчики чубчика від обличчя сухими руками (можна крапнути краплю сухого шампуню або спрею для текстурування з вашої сумочки). Шари самі ляжуть у природний об'єм.



Багатошаровий каскад та чубчик-шторка / Фото з Pinterest

Текстуроване піксі з подовженою верхівкою

Коротка стрижка, де потилиця та скроні вистрижені коротко, а на маківці залишається більше довжини й об'єму. Така стрижка має дуже зухвалий і стильний вигляд. Короткі скроні взагалі не мнуться під головним убором.

Як швидко освіжити укладку: довгу верхівку найпростіше перекласти на інший бік проділу – це миттєво створює прикореневий об'єм, який не встигає впасти. Зафіксувати форму можна буквально за 10 секунд пальцями.



Текстуроване піксі / Фото з Pinterest

І ще один маленький лайфхак: щоб волосся після капелюха не електризувалося і не втрачало форму, перед виходом варто збризнути внутрішню сторону шапки антистатиком або сухим шампунем — він вбиратиме зайву вологу та шкірний себум, залишаючи корені свіжими.

А якщо ви таки не дуже полюбляєте шапки, то у нас для вас є кілька стильних альтернатив. Стилістка розповіла, що носити взимку замість шапки.