Тепло, зручно і без зіпсованої зачіски: стилістка розповіла, що носити замість шапки взимку

Свіжими ідеями на холодний сезон у своєму інстаграмі поділилася стилістка Олена Шевченко. Вона зібрала практичні та небанальні варіанти головних уборів для тих, кому набридло, що шапка постійно сповзає на лоб або електризує волосся. Ось на які цікаві рішення експертка радить звернути увагу цієї зими.

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Капор. Цей аксесуар одночасно закриває голову, вуха та шию, замінюючи одразу і шапку, і шарф. Якщо ви не хочете прим'яти свіжу укладку, носіть капор сам по собі – він сидить вільно й не тисне. А для днів, коли немає часу чи бажання мити голову, стилістка радить комбінувати в'язаний капор із бейсболкою – це має максимально трендовий вигляд, до того ж це й практично.

Як стильно носити капор взимку / Колаж Олени Шевченко

В'язана пов'язка поверх кепки. Справжній мікротренд цього сезону, який рятує в ситуаціях, коли мерзнуть вуха, а з улюбленою бейсболкою прощатися взимку зовсім не хочеться. Широка пов'язка із зав'язками під підборіддям фіксується поверх кепки, надійно гріє і створює цікавий багатошаровий силует.

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Що носити замість шапки взимку / Колаж Олени Шевченко

Теплі навушники. Ідеальний вибір для тих, кому шкода зіпсувати об'ємну зачіску чи чубчик, або ж для коротких перебіжок від машини до приміщення. М'які хутряні або плюшеві навушники зігрівають вуха, не сповзають на очі та мають дуже затишний вигляд. Крім того, їх так само можна одягати поверх кепки.

Теплі навушники на зиму / Колаж Олени Шевченко

Шапка з вушками. Небанальний грайливий варіант, який миттєво піднімає настрій і додає характеру однотонному пуховику чи базовому пальту. Завдяки зав'язкам під підборіддям така модель чудово тримається на голові, не сповзає під час руху та не псує зачіску.

Яку шапку носити взимку 2027 / Колаж Олени Шевченко

Манішка з капюшоном. Справжня знахідка для тих, хто не любить носити шарфи, але постійно мерзне в районі шиї та грудей. Об'ємна хутряна або фактурна в'язана манішка з глибоким капюшоном надійно закриває всі вразливі зони від вітру, виконує роль одразу двох аксесуарів і зберігає укладку недоторканою.

Які є альтернативи звичайній шапці / Колаж Олени Шевченко

Так само є класні та цікаві альтернативи звичному шарфу. Раніше Джуліанна Мур показала стильний зимовий аксесуар.