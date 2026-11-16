Тепло, удобно и прическа не испортится: стилистка рассказала, что носить вместо шапки зимой

Свежими идеями на холодный сезон в своем инстаграме поделилась стилистка Елена Шевченко. Она собрала практичные и небанальные варианты головных уборов для тех, кому надоело, что шапка постоянно сползает на лоб или электризует волосы. Вот на какие интересные решения экспертка советует обратить внимание этой зимой.

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Капор. Этот аксессуар одновременно закрывает голову, уши и шею, заменяя сразу и шапку, и шарф. Если вы не хотите помять свежую укладку, носите капюшон отдельно – он сидит свободно и не давит. А для тех дней, когда нет времени или желания мыть голову, стилистка советует сочетать вязаный капор с бейсболкой – это выглядит максимально модно, к тому же это еще и практично.

Как стильно носить капор зимой / Коллаж Елены Шевченко

Вязаная повязка поверх кепки. Настоящий микротренд этого сезона, который спасает в ситуациях, когда мерзнут уши, а с любимой бейсболкой прощаться зимой совсем не хочется. Широкая повязка с завязками под подбородком фиксируется поверх кепки, надежно согревает и создает интересный многослойный силуэт.

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Что носить вместо шапки зимой / Коллаж Елены Шевченко

Теплые наушники. Идеальный выбор для тех, кому жалко испортить объемную прическу или челку, или же для коротких перебежек от машины до помещения. Мягкие меховые или плюшевые наушники согревают уши, не сползают на глаза и выглядят очень уютно. Кроме того, их также можно надевать поверх кепки.

Теплые наушники на зиму / Коллаж Елены Шевченко

Шапка с ушками. Небанальный игривый вариант, который мгновенно поднимает настроение и добавляет характера однотонному пуховику или базовому пальто. Благодаря завязкам под подбородком такая модель отлично держится на голове, не сползает во время движения и не портит прическу.

Какую шапку носить зимой 2027 / Коллаж Елены Шевченко

Манишка с капюшоном. Настоящая находка для тех, кто не любит носить шарфы, но постоянно мерзнет в области шеи и груди. Объемная меховая или фактурная вязаная манишка с глубоким капюшоном надежно закрывает все уязвимые зоны от ветра, выполняет роль сразу двух аксессуаров и сохраняет прическу в первозданном виде.

Какие есть альтернативы обычной шапке / Коллаж Елены Шевченко

Также есть классные и интересные альтернативы привычному шарфу. Раньше Джулианна Мур продемонстрировала стильный зимний аксессуар.