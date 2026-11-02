Джулианна Мур показала неожиданный теплый аксессуар, который заменит привычный шарф

Джулианна Мур показала модный аксессуар на осень 2026 / Фото из инстаграма juliannemoore
Каждую осень модницы и стилисты ищут, чем бы таким интересным разнообразить повседневные теплые наряды, чтобы не прятаться несколько месяцев подряд в привычных свитерах и шарфах. И вот недавно актриса Джулианна Мур предложила небанальную стилистическую идею.
Голливудская звезда Джулианна Мур показала стильное обновление привычной комбинации из джинсов и жакета, добавив интересный теплый аксессуар. Актриса сделала ставку на нетривиальную деталь, которая выглядит интереснее обычного шарфа, пишет Woman & Home.
Знаменитость скомбинировала свободные прямые джинсы с темным блейзером в тонкую полоску, лаконичной белой футболкой и светлыми ботинками. Главным акцентом ансамбля стала ярко-красная треугольная косынка-манишка, небрежно накинутая на плечи и аккуратно заправленная под лацканы жакета.
Такой треугольный аксессуар сочетает в себе эстетику уютной шали и лаконичность структурированной накидки. Сочный томатный оттенок освежает строгий крой жакета и создает выразительный контраст с темным денимом.
Стилизовать эту деталь довольно легко в повседневной жизни. Ее можно свободно завязать спереди, закрепить незаметной булавкой под воротником блейзера или даже использовать как защиту от ветра вместо головного убора.
Красный или любой цветной треугольный платок или косынка служит ярким акцентом, оживляющим монохромный пастельный или темный наряд. Она прекрасно сочетается с лаконичным пальто, кожаной курткой или оверсайз-тренчем, выглядывая из-под воротника. Главное правило – не перегружать образ другими броскими деталями, позволив сочному оттенку аксессуара стать главным штрихом всего ансамбля.
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