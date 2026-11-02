Джулианна Мур показала неожиданный теплый аксессуар, который заменит привычный шарф

Голливудская звезда Джулианна Мур показала стильное обновление привычной комбинации из джинсов и жакета, добавив интересный теплый аксессуар. Актриса сделала ставку на нетривиальную деталь, которая выглядит интереснее обычного шарфа, пишет Woman & Home.

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Знаменитость скомбинировала свободные прямые джинсы с темным блейзером в тонкую полоску, лаконичной белой футболкой и светлыми ботинками. Главным акцентом ансамбля стала ярко-красная треугольная косынка-манишка, небрежно накинутая на плечи и аккуратно заправленная под лацканы жакета.

Джулианна Мур в темных джинсах и жакете с красным аксессуаром / Getty Images

Такой треугольный аксессуар сочетает в себе эстетику уютной шали и лаконичность структурированной накидки. Сочный томатный оттенок освежает строгий крой жакета и создает выразительный контраст с темным денимом.

Красный треугольный шарф на осень 2026 / Фото M&S

Стилизовать эту деталь довольно легко в повседневной жизни. Ее можно свободно завязать спереди, закрепить незаметной булавкой под воротником блейзера или даже использовать как защиту от ветра вместо головного убора.

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Голубой треугольный шарф для зимы / Фото с Pinterest

Красный или любой цветной треугольный платок или косынка служит ярким акцентом, оживляющим монохромный пастельный или темный наряд. Она прекрасно сочетается с лаконичным пальто, кожаной курткой или оверсайз-тренчем, выглядывая из-под воротника. Главное правило – не перегружать образ другими броскими деталями, позволив сочному оттенку аксессуара стать главным штрихом всего ансамбля.

Треугольный шарф в моде осенью и зимой 2026–2027 / Фото с Pinterest

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