Джуліанна Мур показала несподіваний теплий аксесуар, який замінить звичний шарф

Голлівудська зірка Джуліанна Мур показала стильне оновлення звичної формули з джинсів і жакета, додавши цікавий теплий аксесуар. Акторка зробила ставку на нетривіальну деталь, яка має цікавіший вигляд за звичайний шарф, пише Woman & Home.

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Знаменитість скомбінувала вільні прямі джинси з темним блейзером у тонку смужку, лаконічною білою футболкою та світлими черевиками. Головним акцентом ансамблю стала яскраво-червона трикутна косинка-манішка, недбало накинута поверх плечей та акуратно заправлена під лацкани жакета.

Джуліанна Мур у темних джинсах, жакеті з червоним аксесуаром / Getty Images

Такий трикутний аксесуар поєднує в собі естетику затишної шалі та лаконічність структурованої накидки. Соковитий томатний відтінок освіжає строгий крій жакета та додає виразного контрасту темному деніму.

Червоний трикутний шарф на осінь 2026 / Фото M&S

Стилізувати цю деталь доволі легко в повсякденному житті. Її можна вільно зав'язати спереду, закріпити непомітною шпилькою під коміром блейзера або навіть використати як захист від вітру замість головного убору.

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Блакитний трикутний шарф для зими / Фото з Pinterest

Червона чи будь-яка кольорова трикутна хустка або косинка працює як яскравий акцент, який пожвавлює монохромний пастельний чи темний аутфіт. Вона чудово поєднується з лаконічним пальтом, шкіряною курткою чи оверсайз-тренчем, визираючи з-під коміра. Головне правило – не перевантажувати образ іншими помітними деталями, дозволивши соковитому відтінку аксесуару стати головним штрихом усього ансамблю.

Трикутний шарф у моді восени та взимку 2026 – 2027 / Фото з Pinterest

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