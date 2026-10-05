Тейлор Свіфт показала трендову мінісукню у класичному принті: стилю зірки можна довіряти

Співачка Тейлор Свіфт разом з акторкою Дакотою Джонсон несподівано засвітилася на шоу Saturday Night Live. Для цього випуску Тейлор обрала осінній образ, хоч він ще досі трохи нагадує про теплу пору року.

У кадрі Свіфт з'явилася в мінісукні Wells за 595 доларів з відкритими плечима, яка мала картатий принт у класичних осінніх кольорах. Співачка поєднала сукню із витонченим золотим поясом-ланцюжком від Saint Laurent Cassandre та високими шкіряними чоботями Burberry Pillar.

Мінідовжина та відкриті плечі ніби натякають на те, що ось ще зовсім нещодавно було літо, проте затишна клітинка та щільна тканина нагадують про осінній сезон. До речі, цю сукню можна легко стилізувати під будь-яку подію, залежно від її тематики.



Дакота Джонсон у червоній сукні та Тейлор Свіфт у сукні з картатим принтом / Getty Images

З чим носити сукню у клітинку

Наприклад, можна накинути на плечі оверсайз жакет темного кольору й додати високі чорні чоботи. Для створення невимушеного аутфіту в стилі casual комбінуйте таку сукню з об'ємним в'язаним кардиганом або кашеміровим джемпером оверсайз, одягненим поверх.

Доповніть комплект щільними темними колготками та масивними лоферами або грубими черевиками. Якщо ж прагнете додати образу трохи зухвалості та вуличного шику, то накиньте зверху коротку шкіряну куртку-косуху чи замшевий блейзер шоколадного відтінку.

Тейлор Свіфт показала сукню з трендовим принтом: дивіться фото

Для більш вишуканого або вечірнього виходу картате міні можна легко адаптувати за допомогою класичного верхнього одягу. Довгий двобортний тренч або строге вовняне пальто максі створить витончений контраст із короткою довжиною сукні. Доповніть образ елегантними ботильйонами на підборах kitten heel або високими чоботами-трубами, а фінальним акцентом стануть лаконічні золоті прикраси та невеликий шкіряний клатч.

Картатий принт вже давно вважається класикою моди, тому вам точно варто знати, як і з чим поєднувати його у повсякденному житті.