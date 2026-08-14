Цей принт, здавалося б, завжди був поруч, але цього сезону він розкривається під абсолютно новим кутом. Модні будинки вирішили відійти від нудних стандартів і переосмислили знайому геометрію в дусі естетики 1990-х.

У хід пішли сміливі кольорові рішення та нестандартні пропорції: від пастельно-блакитних строгих костюмів зі спідницями у Louis Vuitton до складних відтінків хакі у пропозиціях від Dries Van Noten. Водночас Chloé показали зовсім інший бік тенденції, вписавши карту у романтичний бохо-шик із легкими максісукнями, оздобленими рюшами.

Бренд Chloé повернув картатий принт в тренди: дивіться фото

Особливість цьогорічного тренду полягає у відсутності будь-яких обмежень. Якщо раніше карту купували точково, то зараз модні бренди закликають до сміливих експериментів. Зокрема, Dior та Acne Studios пропонують поєднувати одразу кілька різновидів цього принту в одному аутфіті, роблячи ставку на багатошаровість, об'ємні пальта та строгі силуети.

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Як поєднувати клітинку з іншими принтами / фото з інстаграму

Щоб правильно додати цей візерунок у щоденне життя, не обов'язково повністю змінювати весь арсенал своєї шафи. Достатньо обрати один акцентний елемент – наприклад, картату спідницю чи сорочку, об'ємний шарф чи структурований жакет у клітинку.



Як носити картату спідницю восени / фото з інстаграму



Як носити легку картату спідницю восени / фото з інстаграму

Ці речі можна легко поєднувати з базовими джинсами або класичними штанами. Для сміливіших підійде прийом стилізації тотал-лук, коли верх і низ витримані в єдиній геометрії.



Картата сукня з чорним взуттям / фото з інстаграму



З чим носити спідницю в клітинку восени / фото з інстаграму

Поєднувати різнопланові речі та аксесуари в одному образі може бути складно, але цілком можливо завдяки правилу 7 балів.