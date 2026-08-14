Этот принт, казалось бы, всегда был рядом, но в этом сезоне он раскрывается с совершенно новой стороны. Модные дома решили отойти от скучных стандартов и переосмыслили привычную геометрию в духе эстетики 1990-х.

В ход пошли смелые цветовые решения и нестандартные пропорции: от пастельно-голубых строгих костюмов с юбками у Louis Vuitton до сложных оттенков хаки в коллекциях от Dries Van Noten. В то же время Chloé показали совершенно другую сторону этой тенденции, вписав клетчатый принт в романтичный бохо-шик с легкими макси-платьями, украшенными рюшами.

Бренд Chloé вернул клетчатый принт в тренды: смотрите фото

Особенность тренда этого года заключается в отсутствии каких-либо ограничений. Если раньше клетчатый принт использовался точечно, то сейчас модные бренды призывают к смелым экспериментам. В частности, Dior и Acne Studios предлагают сочетать сразу несколько разновидностей этого принта в одном наряде, делая ставку на многослойность, объемные пальто и строгие силуэты.

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Как сочетать клетку с другими принтами / фото из инстаграма

Чтобы правильно внести этот узор в повседневную жизнь, не обязательно полностью менять весь гардероб. Достаточно выбрать один акцентный элемент – например, клетчатую юбку или рубашку, объемный шарф или структурированный жакет в клетку.



Как носить клетчатую юбку осенью / фото из инстаграма



Как носить легкую клетчатую юбку осенью / фото из инстаграма

Эти вещи можно легко сочетать с базовыми джинсами или классическими брюками. Для более смелых подойдет прием стилизации тотал-лук, когда верх и низ выполнены в единой геометрии.



Клетчатое платье с черной обувью / фото из инстаграма



С чем носить юбку в клетку осенью / фото из инстаграма

Сочетать разноплановые вещи и аксессуары в одном образе может быть сложно, но вполне возможно благодаря правилу 7 баллов.