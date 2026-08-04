Стиль після 50 років: ці трендові речі допоможуть створити сучасний образ
Вік після 50 років — це точно не привід закриватися в собі, вдягатися у щось непоказне й відмовлятися від трендів. Мода має приносити радість у будь-якому віці, а експерименти зі стилем залишаються чудовим способом підкреслити свою індивідуальність та освіжити щоденні образи.
Шопінг-експертка та засновниця блогу Chic Over 50 протестувала найгарячіші тренди сезону й поділилася власними спостереженнями, що з цього справді варто додати до гардероба жінок 50+.
Модні тренди для жінок середнього віку: практичні поради
Джинси-бочки (Barrel jeans) – однозначно так. Багато хто вважає, що такий фасон підходить лише високим дівчатам, але це міф. Вони створюють стильний силует, додають легкості та чудово поєднуються як із кросівками чи взуттям на низькому ходу, так і з підборами.
Жінка середнього віку у джинсах-бочках / Фото Chic Over 50
Силіконові сандалі (Jelly shoes) – несподіване так. Якщо раніше це взуття здавалося надто дитячим чи незручним, то зараз воно повернулося в моду в дуже милому виконанні. Це чудовий і свіжий варіант для хатніх справ, швидких виходів у місто чи закупів.
Силіконове взуття на літо / Фото Chic Over 50
Готові комплекти (Matching sets) – обирайте з розумом. Однотонні костюми-двійки мають вишуканий вигляд, якщо вони пошиті з якісної тканини та не сидять надто мішкувато. До того ж такі речі можна легко носити окремо, міксуючи з іншим одягом.
Як міксувати одяг влітку стильно / Фото _ifitstuesday_
Шорти-бермуди – лише з підборами. На зрілій фігурі бермуди у поєднанні з пласкою підошвою можуть мати занадто розслаблений вигляд. Але варто додати хоча б невеличкі підбори (наприклад, модні kitten heels) — і образ миттєво стає елегантним.
Як носити бермуди зрілим жінкам / Фото Chic Over 50
Намисто з великих намистин – обов’язково. Яскраві масивні прикраси здатні миттєво оживити навіть найпростішу базову футболку чи сукню. Це легкий спосіб розставити акценти без зайвих зусиль.
Яскравий образ зі стильним намистом / Фото Chic Over 50
Головне правило стилю в зрілому віці – купувати річ не тому, що вона модна, а тому, що вона пасує вашому способу життя, легко комбінується із вже наявним гардеробом і дарує відчуття впевненості.
Що носити жінкам 50+ влітку / Фото Chic Over 50
І на додачу ловіть корисні поради щодо вибору ідеальних джинсів для жінок 50+.