Стиль після 50 років: ці трендові речі допоможуть створити сучасний образ

Джинси-бочки (Barrel jeans) – однозначно так. Багато хто вважає, що такий фасон підходить лише високим дівчатам, але це міф. Вони створюють стильний силует, додають легкості та чудово поєднуються як із кросівками чи взуттям на низькому ходу, так і з підборами.