Экспертка по шопингу и основательница блога Chic Over 50 опробовала самые модные тренды сезона и поделилась собственными наблюдениями о том, что из этого действительно стоит добавить в гардероб женщин старше 50 лет.

Модные тренды для женщин среднего возраста: практические советы

Джинсы-бочки (Barrel jeans) – однозначно так. Многие считают, что такой фасон подходит только высоким девушкам, но это миф. Они создают стильный силуэт, придают легкость и прекрасно сочетаются как с кроссовками или обувью на низком каблуке, так и с туфлями на каблуке.



Женщина среднего возраста в джинсах-бочках / Фото Chic Over 50

Силиконовые сандалии (Jelly shoes) – неожиданное да. Если раньше эта обувь казалась слишком детской или неудобной, то сейчас она вернулась в моду в очень милом исполнении. Это замечательный и свежий вариант для домашних дел, быстрых выходов в город или покупок.



Силиконовая обувь на лето / Фото Chic Over 50

Готовые комплекты (Matching sets) – выбирайте с умом. Однотонные костюмы-двойки выглядят изысканно, если они сшиты из качественной ткани и не сидят слишком мешковато. К тому же такие вещи можно легко носить по отдельности, сочетая с другой одеждой.



Как стильно сочетать одежду летом / Фото _ifitstuesday_

Шорты-бермуды – только с каблуками. На зрелой фигуре бермуды в сочетании с плоской подошвой могут выглядеть слишком небрежно. Но стоит добавить хотя бы небольшие каблуки (например, модные kitten heels) – и образ мгновенно становится элегантным.



Как носить бермуды зрелым женщинам / Фото Chic Over 50

Ожерелье из больших бусин – обязательно. Яркие массивные украшения способны мгновенно оживить даже самую простую базовую футболку или платье. Это простой способ расставить акценты без лишних усилий.



Яркий образ со стильными бусами / Фото Chic Over 50

Главное правило стиля в зрелом возрасте – покупать вещь не потому, что она модная, а потому, что она подходит вашему образу жизни, легко сочетается с уже имеющимся гардеробом и дарит чувство уверенности.



Что носить женщинам 50+ летом / Фото Chic Over 50

И в довершение ко всему – полезные советы о том, что нужно учитывать при выборе идеальных джинсов для женщин 50+.