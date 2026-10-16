Забуваємо про нюд: 5 розкішних ідей кавового та шоколадного манікюру на осінь – 2026

З настанням прохолодних днів дівчатам дедалі частіше хочеться робити манікюр глибоких темних кольорів. Головними осінніми фаворитами стали всі варіації кавових та шоколадних відтінків.

Відтінки міцного еспресо, ніжного капучино, солодкої карамелі та молочного шоколаду мають розкішний вигляд і водночас чудово поєднуються з теплими вовняними светрами та об'ємними пальтами. Сучасні майстри манікюру пропонують безліч стильних рішень для будь-якої довжини та форми нігтів. Про найактуальніші дизайни цього сезону, які створюють неповторну осінню атмосферу, вже розповіло видання Cosmopolitan.

Манікюр з металевими деталями

Поєднання глибокого коричневого кольору з металічним блиском створює неймовірно ефектний контраст. Цієї осені модниці масово обирають темну базу, яку додатково прикрашають золотою фольгою, тонкими хромованими лініями або бронзовою втиркою. Металеві акценти додають щільному покриттю візуальної легкості та святковості. Такий дизайн має сміливий характер, чудово відбиває світло у похмурі осінні дні та вдало поєднується із золотими ювелірними прикрасами на руках.

Коричневий манікюр з металевими деталями на осінь / Фото Pinterest

Bambi nails

Для прихильниць ніжних та неординарних рішень справжньою знахідкою став новий тренд на так звані нігті Бембі. Основа такого манікюру має напівпрозорий, молочний або світло-бежевий відтінок. Зверху майстер хаотично малює акуратні коричневі плямки, що імітують забарвлення маленького оленяти. Головна перевага цього дизайну полягає у його простоті та делікатності. Він є більш м'якою альтернативою зухвалому леопардовому принту, не перевантажує образ зайвими деталями і гарантовано привертає увагу оточення.

Незвичний дизайн нігтів на осінь 2026 / Фото Pinterest

Дизайн із геометричним принтом

Геометрія повертається у моду в абсолютно оновленому форматі. Тепер замість різких чорно-білих контрастів стилісти використовують м'які переходи кавових відтінків. Майстри комбінують кольори гіркого шоколаду, моко та кремового лате на одній нігтьовій пластині, розділяючи їх тонкими акуратними лініями. Геометричні візерунки у вигляді абстрактних фігур чи діагоналей допомагають візуально подовжити нігті та роблять манікюр більш динамічним.

Який манікюр зробити восени – стильні ідеї / Фото Pinterest

Latte nails

Класичні напівпрозорі нюдові лаки поступаються місцем теплим відтінкам лате. Таке монохромне покриття має надзвичайно елегантний вигляд і не потребує жодних додаткових малюнків. Нігті нагадують льодяники з карамельним сиропом, ідеально підкреслюють красу доглянутих рук і пасують до будь-якого гардероба.

Кавовий манікюр / Фото Pinterest

Коричневий френч

Щоб повторити такий манікюр, майстри замінюють традиційну білу лінію на кінчиках нігтів насиченим шоколадним або кавовим кольором. Особливо популярним зараз є мікрофренч, де темна смужка залишається максимально тонкою та делікатною. Такий манікюр відростає практично непомітно, візуально подовжує пальці та стає вишуканою альтернативою звичному дизайну.

Коричневий френч / Фото Pinterest

Вже за кілька тижнів люди в усьому світі святкуватимуть Геловін. Якщо ви ще не знаєте, який манікюр зробити 31 жовтня, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.