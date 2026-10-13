Ці 3 зачіски з подіумів уже називають головним трендом осені 2026

Восени у моду стабільно повертаються зачіски, що виглядають елегантно без зайвих зусиль. Серед них – і гладкі укладки, і сміливі короткі стрижки.

Як зазначають б'юті-експерти видання Elle, головні світові покази довели, що для створення розкішного образу більше не потрібно витрачати години на складний стайлінг. Детальніше про модні зачіски на осінь 2026 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Helmut Hair

Надзвичайно сяйливе та бездоганно доглянуте волосся знову на піку популярності. Натхнений естетикою культових знімків Гельмута Ньютона, цей стиль пропонує гладкі довгі пасма з глибоким бічним проділом, що випромінюють елегантність.

Така укладка візуально подовжує силует та додає будь-якому аутфіту стриманої розкоші. Розпущене волосся, зачесане за вуха, ідеально підкреслює мінімалістичний крій одягу та чіткі лінії осіннього гардероба.

Стиль No-Do

Цього сезону б'юті-індустрія пропонує відмовитися від складних зачісок на користь збереження власної індивідуальності. Нині у тренді м'яко розпатлані пасма, висушене на повітрі волосся та природна динаміка текстури.

Така зачіска дозволяє значно зекономити час зранку та виглядає безперечно чудово. Незалежно від того, чи маєте ви грайливі кучері, чи ідеально прямі пасма, ця розслабленість додає образу особливого шарму.

Коротка стрижка Chop

Класичний боб отримав серйозного конкурента у вигляді ультракоротких стрижок. Це ідеальний вибір для жінок, які прагнуть рішучого б'юті-перезавантаження.

Також наша редакція вже розповідала, що справжньою сенсацією осені став боб із глибоким бічним проділом. Ця укладка додає волоссю природного об'єму біля коренів, а серед її прихильниць вже помічені Емма Стоун, Селена Гомес та Гейлі Бібер.