Как отмечают бьюти-эксперты издания Elle, главные мировые показы доказали, что для создания роскошного образа больше не нужно тратить часы на сложный стайлинг. Подробнее о модных прическах на осень 2026 года – читайте в материале 24 Канала.

Helmut Hair

Невероятно сияющие и безупречно ухоженные волосы снова на пике популярности. Вдохновленный эстетикой культовых снимков Хельмута Ньютона, этот стиль предлагает гладкие длинные пряди с глубоким боковым пробором, излучающие элегантность.

Такая укладка визуально удлиняет силуэт и придает любому наряду сдержанную роскошь. Распущенные волосы, зачесанные за уши, идеально подчеркивают минималистичный крой одежды и четкие линии осеннего гардероба.

Стиль No-Do

В этом сезоне бьюти-индустрия предлагает отказаться от сложных причесок в пользу сохранения собственной индивидуальности. Сейчас в тренде мягко растрепанные пряди, высушенные на воздухе волосы и естественная динамика текстуры.

Такая прическа позволяет значительно сэкономить время по утрам и выглядит, безусловно, великолепно. Независимо от того, есть ли у вас игривые кудри или идеально прямые пряди, эта непринужденность придает образу особый шарм.

Короткая стрижка Chop

Классический боб получил серьезного конкурента в виде ультракоротких стрижек. Это идеальный выбор для женщин, стремящихся к решительной перезагрузке имиджа.

Также наша редакция уже рассказывала, что настоящей сенсацией осени стал боб с глубоким боковым пробором. Эта укладка придает волосам естественный объем у корней, а среди ее поклонниц уже замечены Эмма Стоун, Селена Гомес и Хейли Бибер.