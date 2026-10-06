Оксамитова шкіра без масок: як повторити трендовий макіяж Cloud Skin за 4 кроки

Осінній макіяж тяжіє до м'якого, розсіяного фінішу, який робить шкіру візуально свіжою та доглянутою. Саме так працює тренд Cloud Skin, що поєднує легке матування з природним ефектом оксамитовості.

Як зазначають б'юті-експерти видання Myself, у модному сезоні 2026 року чітко простежується запит на природність. Замість складного контурингу та занадто сяйнистих текстур, у моду повертається шовковисто-матове покриття з делікатним ефектом розмиття.

Модний макіяж на осінь 2026 – Cloud Skin

Ефект "хмарної шкіри" створює м'яке оксамитове покриття, яке виглядає дуже свіжо та гармонійно. Такий макіяж ідеально доповнює осінні "луки" із затишними светрами, класичними пальтами та глибокою палітрою кольорів.

Створення цього образу не потребує складних професійних навичок чи великої кількості продуктів. Головне правило тут – легкість та дотримання кількох простих етапів.

Як повторити макіяж Cloud Skin вдома / Фото Pinterest

Крок 1: Зволоження та підготовка

Ідеальний тон починається з правильного догляду, щоб пудрові текстури не підкреслювали лущення. Очистіть обличчя і нанесіть зволожувальний крем, який добре поглинається. Для жирної шкіри підійде матувальний праймер у T-зоні, а для сухої – більш поживне зволоження на щоках.

Крок 2: Невагома тональна основа

Обирайте легку флюїдну основу, адже головна мета – зберегти живий вигляд шкіри. Використовуйте продукт локально, щоб перекрити почервоніння чи пігментацію на обличчі.

Крок 3: Фіксація розсипчастою пудрою

Для досягнення ніжного ефекту знадобиться розсипчаста пудра. Наносьте її великим пухнастим пензлем на T-зону, ділянку під очима та крила носа легкими рухами за напрямком росту волосків.

Крок 4: Делікатні сухі рум'яна

У цьому макіяжі варто відмовитися від бронзерів і чіткого контурингу. Віддайте перевагу пудровим рум'янам та ретельно розтушуйте їх, щоб отримати природний і свіжий рум'янець.

На завершення додайте трохи туші на вії – і ваш вишуканий осінній макіяж готовий.

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