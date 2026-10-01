Карі очі й так самі по собі дуже виразні, але правильний підбір відтінків тіней зробить їх ще гарнішими. Тут важливо і не перестаратися, і не скромничати. Насправді щоб підкреслити коричневий колір, у вас є чимала палітра відтінків, пише б'юті редакторка Who what wear.
Сяяти коричневі очі змусять теплі відтінки – золотисті, медові та мідні. Також ідеально підійдуть оливкові тони, бордо, мокко. Ловіть список ідеальних відтінків для карих очей для вашої найгарнішої осені.
Карі очі та помаранчеві тіні / Фото з Pinterest
Які тіні вибрати для карих очей
Дивовижно, але факт: карим очам пасують практично всі кольори, але окремі відтінки створюють особливий контраст та підкреслюють золотаві чи медові нотки в райдужці. Ось які тіні краще вибирати:
теплі коричневі, бронзові та шоколадні: підкреслюють природну глибину очей, витягують золотаві, мідні та медові іскорки й роблять погляд "м'яким";
бордові, сливові та винні (burgundy): створюють вишуканий контраст, додають погляду загадковості та чудово грають із темним пігментом;
глибокі сині та волошкові (navy, royal blue): грають на контрасті протилежних кольорів, завдяки чому карі очі стають візуально яскравішими та виразнішими;
Ідеальні тіні для карих очей / Фото з Pinterest
оливкові та глибокі зелені: роблять карий колір багатшим, підкреслюють теплі підтони та надають погляду особливого сяйва;
рожеві та пастельно-ніжні: додають образу свіжості та жіночності, вигідно відтіняючи темні очі;
нейтральні нюдові та бежеві: ідеальна база на кожен день, яка вирівнює тон повіки та м'яко виділяє форму очей;
холодні сірі та вугільно-чорні: чудово підходять для вечірніх образів у стилі smoky eyes, створюючи виразний графічний контраст.
Які тіні пасують до карих очей / Фото з Pinterest
До карих очей також пасуватиме блакитна чи синя туш для вій, яка впевнено увірвалася у тренди цієї осені.