Карі очі й так самі по собі дуже виразні, але правильний підбір відтінків тіней зробить їх ще гарнішими. Тут важливо і не перестаратися, і не скромничати. Насправді щоб підкреслити коричневий колір, у вас є чимала палітра відтінків, пише б'юті редакторка Who what wear.

Сяяти коричневі очі змусять теплі відтінки – золотисті, медові та мідні. Також ідеально підійдуть оливкові тони, бордо, мокко. Ловіть список ідеальних відтінків для карих очей для вашої найгарнішої осені.



Карі очі та помаранчеві тіні / Фото з Pinterest

Які тіні вибрати для карих очей

Дивовижно, але факт: карим очам пасують практично всі кольори, але окремі відтінки створюють особливий контраст та підкреслюють золотаві чи медові нотки в райдужці. Ось які тіні краще вибирати:

теплі коричневі, бронзові та шоколадні: підкреслюють природну глибину очей, витягують золотаві, мідні та медові іскорки й роблять погляд "м'яким";

бордові, сливові та винні (burgundy): створюють вишуканий контраст, додають погляду загадковості та чудово грають із темним пігментом;

глибокі сині та волошкові (navy, royal blue): грають на контрасті протилежних кольорів, завдяки чому карі очі стають візуально яскравішими та виразнішими;



Ідеальні тіні для карих очей / Фото з Pinterest

оливкові та глибокі зелені: роблять карий колір багатшим, підкреслюють теплі підтони та надають погляду особливого сяйва;

рожеві та пастельно-ніжні: додають образу свіжості та жіночності, вигідно відтіняючи темні очі;

нейтральні нюдові та бежеві: ідеальна база на кожен день, яка вирівнює тон повіки та м'яко виділяє форму очей;

холодні сірі та вугільно-чорні: чудово підходять для вечірніх образів у стилі smoky eyes, створюючи виразний графічний контраст.



Які тіні пасують до карих очей / Фото з Pinterest

До карих очей також пасуватиме блакитна чи синя туш для вій, яка впевнено увірвалася у тренди цієї осені.