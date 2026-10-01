Карие глаза и так сами по себе очень выразительны, но правильный подбор оттенков теней сделает их еще красивее. Здесь важно и не переусердствовать, и не скромничать. На самом деле, чтобы подчеркнуть коричневый цвет, у вас есть немалая палитра оттенков, пишет бьюти-редактор Who What Wear.
Заставить карие глаза сиять помогут теплые оттенки – золотистые, медовые и медные. Также идеально подойдут оливковые тона, бордо, мокко. Ловите список идеальных оттенков для карих глаз, чтобы ваша осень стала самой красивой.
Карие глаза и оранжевые тени / Фото с Pinterest
Какие тени выбрать для карих глаз
Удивительно, но факт: карим глазам идут практически все цвета, но отдельные оттенки создают особый контраст и подчеркивают золотистые или медовые нотки в радужной оболочке. Вот какие тени лучше выбирать:
теплые коричневые, бронзовые и шоколадные: подчеркивают естественную глубину глаз, выделяют золотистые, медные и медовые искорки и делают взгляд "мягким";
бордовые, сливовые и винные (burgundy): создают изысканный контраст, придают взгляду загадочности и прекрасно сочетаются с темным пигментом;
глубокие синие и васильковые (navy, royal blue): играют на контрасте противоположных цветов, поэтому карие глаза становятся визуально ярче и выразительнее;
Идеальные тени для карих глаз / Фото с Pinterest
оливковые и глубокие зеленые: делают карий цвет насыщеннее, подчеркивают теплые оттенки и придают взгляду особое сияние;
розовые и пастельно-нежные: придают образу свежести и женственности, выгодно оттеняя темные глаза;
нейтральные нюдовые и бежевые: идеальная база на каждый день, которая выравнивает тон века и мягко подчеркивает форму глаз;
холодные серые и угольно-черные: прекрасно подходят для вечерних образов в стиле smoky eyes, создавая выразительный графический контраст.
Какие тени подходят к карим глазам / Фото с Pinterest
К карим глазам также подойдет голубая или синяя тушь для ресниц, которая уверенно ворвалась в тренды этой осени.