Карие глаза и так сами по себе очень выразительны, но правильный подбор оттенков теней сделает их еще красивее. Здесь важно и не переусердствовать, и не скромничать. На самом деле, чтобы подчеркнуть коричневый цвет, у вас есть немалая палитра оттенков, пишет бьюти-редактор Who What Wear.

Заставить карие глаза сиять помогут теплые оттенки – золотистые, медовые и медные. Также идеально подойдут оливковые тона, бордо, мокко. Ловите список идеальных оттенков для карих глаз, чтобы ваша осень стала самой красивой.



Карие глаза и оранжевые тени / Фото с Pinterest

Какие тени выбрать для карих глаз

Удивительно, но факт: карим глазам идут практически все цвета, но отдельные оттенки создают особый контраст и подчеркивают золотистые или медовые нотки в радужной оболочке. Вот какие тени лучше выбирать:

теплые коричневые, бронзовые и шоколадные: подчеркивают естественную глубину глаз, выделяют золотистые, медные и медовые искорки и делают взгляд "мягким";

бордовые, сливовые и винные (burgundy): создают изысканный контраст, придают взгляду загадочности и прекрасно сочетаются с темным пигментом;

глубокие синие и васильковые (navy, royal blue): играют на контрасте противоположных цветов, поэтому карие глаза становятся визуально ярче и выразительнее;



Идеальные тени для карих глаз / Фото с Pinterest

оливковые и глубокие зеленые: делают карий цвет насыщеннее, подчеркивают теплые оттенки и придают взгляду особое сияние;

розовые и пастельно-нежные: придают образу свежести и женственности, выгодно оттеняя темные глаза;

нейтральные нюдовые и бежевые: идеальная база на каждый день, которая выравнивает тон века и мягко подчеркивает форму глаз;

холодные серые и угольно-черные: прекрасно подходят для вечерних образов в стиле smoky eyes, создавая выразительный графический контраст.



Какие тени подходят к карим глазам / Фото с Pinterest

К карим глазам также подойдет голубая или синяя тушь для ресниц, которая уверенно ворвалась в тренды этой осени.