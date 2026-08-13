Найкращі цитрусові парфуми: аромати, які подарують відчуття свіжості та зачарують

Цей ароматичний напрям працює по-різному в спеку й у холодний сезон. У центрі — композиції, що додають відчуття свіжості, легкості та зібраності. Серед них є як прозорі й повітряні, так і глибші, тепліші формули.

Як пише Allure, цитрусові аромати давно перестали бути лише про легкість і свіжість. У них дедалі частіше поєднують яскравий старт із глибшими нотами, тож такі парфуми можуть звучати і дзвінко, і тепліше, залежно від композиції.

У добірці видання зібрані варіанти, де мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, бергамот і неролі працюють поруч зі спеціями, квітами, деревиною, мускусом і навіть шкіряними акордами. Ці аромати заряджають енергією, дарують відчуття свіжості та зачаровують.

Tom Ford Taormina Orange Eau de Parfum



Цитрусовий аромат від Tom Ford / фото з інстаграму

Цей аромат передає атмосферу сицилійського літа з його безкрайніми хащами сицилійських апельсинів. Аромат розкривається соковитими нотами сицилійського та звичайного апельсина, які звучать вишукано й дуже свіжо. Глибини та елегантності композиції додають пікантний кардамон, дубовий мох і пачулі в базі.

Granado Bossa Eau de Toilette



Парфум Granado Bossa / фото з інстаграму

Лимон у цій туалетній воді звучить максимально легко, сонячно та ненав'язливо. Поєднання цитрусових, морських і сонячних акордів миттєво переносить на узбережжя Бразилії з освіжаючим коктейлем у руках. Це ідеальний прохолодний аромат для того, щоб оновлювати його протягом дня.

Christian Dior Paradise Eau de Parfum



Аромат Christian Dior Paradise / фото з інстаграму

Цей парфум доводить, що цитруси можуть створювати ефект, що вражає наповал. Соковитий мандарин тут поєднується з теплими нотами мигдалю, бобів тонка та деревними акордами. Композиція натхненна садами на півдні Франції, тому звучить солодко, але з вишуканою природною свіжістю.

А якщо вам хочеться чогось свіженького та більш оригінального, то придивіться до нашої добірки нових парфумів з бананом.