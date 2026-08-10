Етнокод сучасності: гості фестивалю "Вирій" показали, як стильно носити бохо
На території столичного ВДНГ відбувся масштабний етноелектро фестиваль "Вирій", який зібрав тисячі відвідувачів. Серед них було чимало українських зірок та відомих інфлюенсерів. Захід запам'ятався не лише музичною атмосферою, а й яскравим дрес-кодом у стилі сучасного бохо з екоакцентами. Гості показали нереально круті образи із натхненням українською міфологією та народними ремеслами.
Образи гостей "Вирію" довели, що етнічні й бохо-мотиви вже давно вийшли за межі сценічного чи святкового гардероба. Головним секретом вдалого аутфіту стала гра контрастних фактур і багатошаровість. Базою більшості луків виступили легкі натуральні тканини – льон, невагома бавовна, мереживо та сітка у світлій природній палітрі від молочного до бежевого.
Як стильно носити етніку в повсякденному житті / фото з інстаграму
Щоб зробити такий монохромний ансамбль динамічним, варто додавати виразні акценти. Наприклад, класичну лляну сорочку або оверсайз-блузу з делікатними вишитими орнаментами ви можете комбінувати з лаконічними широкими штанами чи денімовими шортами, доповнюючи комплект плетеним поясом-крайкою або шкіряними аксесуарами.
Етнообрази з фестивалю "Вирій" / фото з інстаграму
Катя Сільченко на фестивалі "Вирій" 2026 / фото з інстаграму
Особливу увагу на фестивалі привернули деталі ручної роботи. Макраме, торочки, пір'я у зачісках, дерев'яні кулони та перлинні наплічники чи налобні прикраси додають навіть найпростішій сукні чи топу магічного флеру.
Яскраві образи з фестивалю "Вирій" 2026 / фото з інстаграму
Якщо ви прагнете додати стиль бохо у повсякденні міські луки, розставляйте точкові акценти. Поєднуйте невагомі мереживні накидки або прозорі кейпи зі структурованими елементами – наприклад, із чітким чорним чи бежевим корсетом, який підкреслить талію й збере силует.
Чоловічий образ у стилі етно з фестивалю "Вирій" / фото з інстаграму
Як одягатися в етностилі модно / фото з інстаграму
Взуття також відіграє вирішальну роль: контраст ніжного мережива чи льону з грубими замшевими черевиками або зручними сабо створює той самий невимушений, але вишуканий вигляд, який підходить як для літніх подій, так і для міських прогулянок.
Валентина Хамайко з чоловіком на фестивалі "Вирій" / фото з інстаграму
У чому гості прийшли на "Вирій" / фото з інстаграму
Костюми в етнічному стилі на фестивалі "Вирій" / фото з інстаграму
Естетика бохо, можливо, це те, що вам зараз потрібно. Ось кілька порад, які допоможуть знайти свій стиль і не згубитися у швидких трендах.