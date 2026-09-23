Не ховайте до літа: стиліст Dior розповів, як носити плетену сумку восени
Ви будете здивовані, але цей аксесуар може бути актуальним цілий рік. Принаймні про це говорять досвідчені стилісти. Не ховайте далеко свою плетену сумку, бо з цими порадами ви зможете носити навіть восени.
Відомий український стиліст Віктор Козак, який живе у Парижі та працює в Dior, розповів у TikTok про своє бачення того, як же можна носити плетені кошики та сумки восени. Він впевнений, це можна зробити стильно та ефектно. Якщо ви хочете створити образ з паризьким шиком, то комбінуйте плетену сумку з джинсами, базовою сорочкою та балетками. Можна також додати довгий плащ або оверсайз жакет на прохолодну погоду.
Головна фішка – контраст між строгістю речей та легкістю й невимушеністю плетеної сумки. Текстура плетіння додасть образу теплоти, затишку та оригінальності. Навіть звичайний чорний костюм, каже стиліст, може заграти по-новому з цим аксесуаром.
Плетена сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest
До плетеної сумки Віктор Козак радить додати якісне шкіряне взуття, гарні окуляри та цікаві оригінальні прикраси. Ловіть ще декілька стильних ідей, як інтегрувати плетену сумку в осінній гардероб:
носіть її із затишним трикотажем. Поєднуйте солом’яний кошик із фактурними светрами великої в’язки, довжиною максі чи оверсайз-кардиганами. Контраст м’якої вовни та цупкого плетіння матиме максимально затишний вигляд;
з класичним бежевим тренчем або кашеміровим пальтом. Глибокі осінні відтінки (кемел, шоколадний, теракотовий чи бордо) ідеально відтіняють натуральний колір соломи;
з грубими черевиками та шкіряною курткою. Гра на протилежностях завжди працює безпрограшно: поєднайте масивне взуття на тракторній підошві, шкірянку та легкий плетений аксесуар;
шовкова хустка як декор. Пов’яжіть на ручку сумки шовковий шарф чи хустку з осіннім принтом — це миттєво збере весь аутфіт в єдину гармонійну картинку.
З чим поєднувати плетену сумку восени / Фото з Pinterest
Коричнева плетена сумка на осінь / Фото з Pinterest
Такий підхід дозволить вам продовжити життя улюбленому літньому аксесуару та додати осіннім будням трохи легкості й невимушеності. Але якщо ви шукаєте нову сумку на осінь 2026, то раніше 24 Канал писав про три трендові моделі.